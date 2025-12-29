La Consagración de la Luz: El día que París abrazó la eternidad

En la cronología del fútbol europeo, existe un “antes” y un “después” trazado por una fecha ineludible: 31 de mayo de 2025. Aquella noche en Múnich no solo marcó la victoria de un club, sino el fin de una de las persecuciones más obsesivas en la historia del deporte. El Paris Saint-Germain, tras años de navegar entre la ambición y la tragedia, finalmente encontró su destino en el Allianz Arena.

La UEFA Champions League, ese objeto de deseo que tantas veces se mostró esquivo, dejó de ser una quimera para convertirse en propiedad parisina. Y la manera en que sucedió aseguró que el recuerdo perdurara a través de las generaciones.

La supremacía absoluta

La historia registra el resultado final como un 5-0 sobre el Inter de Milán, pero los números por sí solos no logran capturar la magnitud de lo ocurrido. Aquella final no fue una contienda; fue una coronación anticipada.

El PSG no saltó al campo a jugar; saltó a reclamar lo que sentía suyo. Desmanteló la resistencia italiana con una autoridad tan abrumadora que el partido se transformó en una exhibición de arte y potencia. Fue la noche en que el fútbol francés, tantas veces relegado a un segundo plano en la máxima competición de clubes, dio un golpe sobre la mesa que resonó en todo el continente.

El fin de la obsesión, el inicio del mito

Más allá del oro y el confeti, el 2025 simboliza la validación de una era. Fue el momento en que la inversión se transformó en gloria y las críticas se silenciaron ante la evidencia del éxito.

Esa “Orejona” levantada en suelo alemán cerró las heridas de las derrotas pasadas y reescribió la identidad del club. El PSG dejó de ser el eterno aspirante para sentarse, con pleno derecho, en el trono de los inmortales. Desde aquel 31 de mayo, París ya no sueña con la grandeza europea; vive en ella.