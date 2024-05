La ciudad se viste de azul y blanco: Fernando Ortiz tras eliminar a Tigres

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados están de fiesta tras haber eliminado al acérrimo rival, Tigres, de la Liguilla; hecho que tiene muy contento a Fernando Ortiz.

El técnico argentino señaló que si bien se ganó la serie, no le gustó el primer tiempo en donde se vieron inferiores al conjunto felino.

“La verdad, estamos felices, es una pequeña y grande victoria que adeudamos con la afición, creo que eso es algo a destacar porque la gente se lo merecía, porque la gente en la misma ciudad no manifestaba siempre que quería ganar este tipo de partidos. Que ellos disfruten, hoy la ciudad se viste azul y blanco, que lo disfruten en paz.

Haciendo un análisis rápido, en los primeros 45 minutos no me gustó a nivel personal, pero lo jugamos de manera de un clásico. En el segundo tiempo se los dije. Hicimos unos cambios que realmente llegaron a funcionar, entendieron por dónde era y pudimos sacar la serie adelante. En ese sentido estoy tranquilo, estoy satisfecho con la inteligencia de los jugadores y diciendo que siempre los protagonistas van a ser ellos, siempre”, destacó.

Por otro lado, no consideró como revancha esta nueva semifinal en su carrera, etapa donde tiene racha perdedora con tres eliminaciones previas (todas con América).

“Yo no lo veo como una revancha, yo es una nueva oportunidad en lo personal de estar en una semifinal, el día de hoy disfrutaré ganar un clásico y dejar afuera al máximo rival de la ciudad, disfrutaré el día de mañana, ya estoy pensando en Cruz Azul, pero es una nueva oportunidad, no veo que sea una revancha”, agregó.

Bajo está misma línea, el “Tano” descartó que este resultado haya despejado dudas de la afición sobre él, al tener consciencia tranquila de estar realizando un gran trabajo en el banquillo rayado.

“Sobre mí yo no tengo dudas. Todas las decisiones que he tomado desde el momento que yo estoy acá, las he tomado con la conciencia tranquila. Después, haciendo un análisis más profundo, reveré si he equivocado o no, pero yo estoy tranquilo, mi cuerpo técnico está tranquilo”, dijo.

Buen rival en semis

Por último, Ortiz ve una serie bastante complicada ante un buen rival como lo es Cruz Azul, llave en la que les tocará cerrar de visitante por la posición en la tabla.

“El equipo que nos toque hay que ganarle, ya sea Cruz Azul o el que nos iba a tocar. Esa es algo que es difícil de no explicar. El que nos toque, nosotros tenemos que hacer nuestro papel, nuestro trabajo, poder llegar a una final y ganar, que es lo que busca esta institución”, culminó