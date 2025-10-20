La Ciencia del Fútbol Americano en la UANL: Rotación, Liderazgo y la Fina Estampa de un 58-34 ante Zorros

El pasado viernes, en el Estadio Gaspar Mass, fuimos testigos de una victoria contundente de los Auténticos Tigres sobre los Zorros del CETYS Mexicali, con un marcador final de 58-34 a favor de los nuestros. Sin embargo, lo realmente valioso no fue el número en sí, sino el análisis detrás de la pizarra.

Los Zorros: Un Rival de Alto Linaje

Hablemos primero del rival. Los Zorros pertenecen al Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS), una institución con más de 60 años de establecida en Baja California, con presencia en Mexicali, Tijuana y Ensenada. Estas ciudades fronterizas, colindantes con Caléxico, California (cerca de San Diego), le dan a su programa deportivo un matiz único. Permítanme un paréntesis: Mexicali, por cierto, me recuerda mucho a Monterrey a fines de los años 90, época en la que tuve la oportunidad de permanecer allí por aspectos profesionales.

Con ello pretendo enfatizar que el programa de fútbol americano del CETYS posee un alto nivel. Sus estudiantes, de clase media alta, tienen la opción de educarse en Estados Unidos y así lo hacen, tanto en lo académico como en lo deportivo. La mayoría de sus jugadores —si no es que todos— se formaron y jugaron para una escuela estadounidense. De ahí que, a pesar de su escasa población estudiantil, hayan sido campeones en la Conferencia Nacional de la ONEFA, ganando el derecho a participar en la categoría de los 14 Grandes con un programa en ascenso y jugadores que ya querrían equipos como los Pumas o los Politécnicos, quienes, dicho sea de paso, están pasando por un mal momento.

El Concepto Enigmático de la UANL

En el partido del viernes, los Auténticos Tigres mostraron grandes aciertos y, es innegable, algunas debilidades.

Su ofensiva se dio el gusto de alternar al primer y al segundo equipo, una estrategia que la escuadra defensiva replicó. Este es un aspecto que el aficionado normalmente no contempla, pero cuando se está en línea con el emparrillado, es posible observar cómo el staff de coaches, desde el Head Coach hasta el menor de los asistentes, tiene un concepto claro de su plan de partido y de su modelo en las jugadas, tanto defensivas como ofensivas.

No es fácil entender el fútbol americano ciencia que se practica en los Auténticos Tigres. Es muy enigmático, y, contra lo que muchos piensan, no es fácil de descifrar para los equipos oponentes e incluso para los propios universitarios. Mucho del fútbol americano de los Auténticos Tigres se basa en inteligencia, pasión y entrega, y en ese estricto orden. Este enfoque fue palpable contra los Zorros, donde el segundo equipo tuvo la oportunidad de participar y lo hizo bien, aunque la transición se notó brevemente, pues los Zorros aprovecharon para mantener sus opciones de avanzar y anotar.

Estadística y Corrección Defensiva

La defensiva de Auténticos, con todo y las debilidades que mostró inicialmente, las cuales fueron corregidas en el segundo medio, ha dejado un margen de análisis que será crucial para el partido del próximo viernes contra Borregos CEM. Este equipo, sin duda, habrá observado la ventana aérea que se abre, ya que los Zorros consiguieron 512 yardas totales (y los Linces la semana pasada, 317).

No obstante, en contraste, el total de yardas de los Auténticos Tigres mejoró sustancialmente: de 448 yardas contra Linces de la UVM, se llegó a 532 contra los Zorros de Mexicali. Anotamos en siete ocasiones, de las cuales 215 fueron por aire y 317 por tierra, lo que demuestra un ataque terrestre poderoso. Los Zorros, por su parte, obtuvieron 416 yardas por aire y solo 96 por tierra.

Seguramente el viernes veremos una defensiva secundaria muy sensibilizada ante un equipo grande como Borregos CEM, que, dicho sea de paso, no ha perdido un solo partido en lo que va de la temporada, después de siete jornadas.

Los Auténticos están conscientes de que este partido contra Borregos CEM decide, en buena medida, su posición dentro de los playoffs. Por ello, saldrán con todo, evitando al máximo los castigos (sumaron 8, lo que dio pie a 52 yardas perdidas contra Zorros), haciendo hincapié en que los arbitrajes —de aquí de Nuevo León, rigoristas contra los Auténticos, dicho sea de paso— han sido siempre acertados y muy apegados al reglamento. ¡Enhorabuena!

NOTA DE RELIEVE: Liderazgo y Carácter Azul y Oro

Algo que admiro en mucho es la capacidad de observación del staff de coaching, iniciando por Antonio Zamora Montemayor, su coordinador ofensivo Juan José Ramos Torres y su coordinador defensivo, Jorge Valdés Calvillo. Este último, en el break, se refirió a su escuadra por espacio de cinco minutos, ofreciendo el más fuerte de los mensajes que un servidor haya escuchado en el Gaspar Mass.

El efecto de sus palabras se tradujo inmediatamente en el emparrillado, donde la defensiva se impuso a los Zorros, ocasionando en una de sus entradas la salida del jugador más importante para ellos: su quarterback con el número 1. El énfasis del mensaje fue claro: la falta de consistencia y concentración está dando pie a castigos que rompen la continuidad y significan una desventaja para el equipo.

Sin embargo, la parte relevante se da cuando todo el staff, al dirigirse a los jugadores, lo hace con respeto —molestos sí, pero con mucho respeto—, con palabras duras, pero nunca groseras, mostrando siempre comprensión hacia ellos.

Esta filosofía es la característica principal de la Generación Azul y Oro.

¡ENHORABUENA AUTÉNTICOS TIGRES, CON TODO CONTRA BORREGOS CEM!

*Semblanza del Colaborador:

C.P.C. MARIO H. GARCÍA TREVIÑO