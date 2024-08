La ciclista neoleonesa Victoria Velasco ya piensa en Los Ángeles 2028

Después de su participación en París 2024, a su arribo a Monterrey dijo que se encuentra motivada para su segundo ciclo olímpico donde buscará un lugar entre las mejores del orbe

Monterrey, Nuevo León (INDE). –Con la enseñanza lograda en París, la ciclista neoleonesa Victoria Velasco se encuentra motivada para comenzar un nuevo ciclo camino a la justa veraniega de “Los Ángeles 2028”.

A su arribo a la Sultana del Norte luego de culminar su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, la becaria de INDE Nuevo León enfatizó que no esta contenta por los resultados, pero más allá de sentirse triste, la experiencia vivida la alienta afrontar un nuevo ciclo en busca de alcanzar el sueño de ganar una medalla olímpica.

“Mucha experiencia, la verdad es que si nos quedamos un poco sorprendidos que no pude hacer lo que tenía que hacer, esperaba un poco más de mí, trabajé mucho, hice lo más que pude, pero bueno hay que seguir adelante, esto no se acaba aquí”, subrayó Velasco que en todo momento estuvo acompaña por su entrenador de INDE, Pedro Delgado.

Indicó que disfruto el certamen de París, pero le deja un sabor agridulce al saber que pudo hacer mucho más; Velasco quien participó en la prueba del ómnium dijo adiós en el lugar 22 del ranking.

“Fue un año super difícil para clasificar, tuve que clasificar de último momento que fue en abril, estaba a tope, llegue un poco cansada, pero a pesar de eso disfrute mucho, me la pase bien, conocí mucha gente, el ambiente ya lo conozco, ya se a lo que voy a Los Ángeles, estoy tranquila porque sé que tengo más tiempo para preparar otro ciclo olímpico, ya se más o menos lo que tengo y no tengo que hacer, a darle para adelante”, mencionó Victoria Velasco, ciclista con 22 años de edad.

En cuanto a su sentir de ser una atleta olímpica dijo que es algo que todo deportista sueña con serlo, y el haberlo conseguido la tiene muy feliz, pero a la vez siente el compromiso de luchar para ganar su pase para los JO del 2028.

“Estoy super feliz por eso, se siente muy bonito porque es algo que siempre has soñado y has querido hacerlo y ya que lo hiciste, es como que dimensionas que ya lo hiciste, pero eso no me deja como que ya lo cumplí, ya no quiero hacer nada sino todo lo contrario quiero seguir, y eso me motiva muchísimo para lo que viene y eso me encanta”, subrayó Velasco.

Roberto Espinosa, director de Calidad en el Deporte, y Alberto Rubio, coordinador de Alto Rendimiento de INDE, así como Fernando Salazar Martínez, presidente de la Asociación de ciclismo distrito Nuevo León, A.C.; acudieron a recibir a Victoria Velasco la madrugada de este día al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo en vuelo donde también arribo Epi Shi, entrenador de SNL de Clavados.