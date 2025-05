La bebida de Messi se convierte en socio de las ligas juveniles de la MLS

La Major League Soccer (MLS) anunció este viernes una alianza de Más+ by Messi, la bebida hidratante fundada por Lionel Messi, con sus dos principales plataformas juveniles, la MLS NEXT y la MLS GO.

Más+ by Messi es una bebida hidratante con una mezcla de electrolitos, vitaminas, minerales y antioxidantes, sin edulcorantes ni colorantes artificiales, que fue lanzada al mercado en 2024 en Estados Unidos.

El acuerdo refuerza la presencia de la marca en el fútbol juvenil de Norteamérica, donde aparecerá en torneos y eventos. De hecho, la alianza debutó en el torneo juvenil Generation Adidas Cup 2025, disputado en abril en Brandenton (Florida, Estados Unidos).

“Estoy encantado de usar nuestra plataforma para apoyar el desarrollo de los atletas jóvenes, ayudándolos a mantenerse hidratados y potenciando su rendimiento”, afirmó en un comunicado Messi, que milita en el Inter Miami de la MLS.

La MLS NEXT es la principal plataforma de desarrollo juvenil de la liga, una cantera que reúne a más de 150 clubes y academias. Por su parte, la MLS GO es un programa recreativo diseñado para que niños y niñas disfruten del fútbol sin exigencia competitiva.

El directivo de MLS NEXT Kyle Albrecht dijo que “rendir al máximo exige una hidratación adecuada, y nadie lo sabe mejor que Messi”.