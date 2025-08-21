La AFE, en contra del partido de Liga en Miami

Madrid, 21 ago (EFE).- La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se posicionó este jueves en contra de que el partido Villarreal-Barcelona, de la jornada 17 de LaLiga EA Sports, se juegue en el estadio Hard Rock de Miami al considerarlo, tal y como expresa en su comunicado, una “falta de respeto a los futbolistas” por a la “ausencia de diálogo e información”.

La AFE informó que cuenta con el apoyo de los capitanes de Primera División, con los que se reunió para valorar la solicitud que la RFEF, el pasado 11 de agosto, trasladó a la UEFA y FIFA para que dieran luz verde a la disputa de un partido de LaLiga de la presente temporada fuera del territorio nacional.

Según el comunicado, AFE requirió a la Liga “un informe descriptivo con todos los detalles para poder informar a los futbolistas y conocer su opinión”. Aunque en su respuesta, la patronal “negó responsabilidad alguna para anticipar el plan y se comprometió, únicamente, a informar del avance del proceso de las autorizaciones”.

El traslado de un partido de la Liga a Miami, que hace cinco años fue objeto de litigio judicial entre LaLiga y la RFEF, contó el pasado 11 de agosto con el voto en contra del presidente de la AFE, David Aganzo, y de Miguel Ángel Nadal, exfutbolista asignado a la junta para el desarrollo de la selección masculina.

“Ante esta situación consideramos que, por la ausencia de diálogo y de información a los jugadores, el inicio de los trámites de un proyecto impulsado por la Liga y aprobado sin ninguna información por la Junta Directiva de la RFEF, es una falta de respeto para los futbolistas cuando implica cambios a nivel deportivo y un desplazamiento como trabajadores fuera del territorio nacional en el marco de una liga doméstica”, continuó el documento.

Para terminar, el organismo expresó que están “unidos” y que quieren “respeto y transparencia”, además de exigir a las instituciones españoles implicadas “toda la información sobre un proyecto que cambiaría la competición y que requiere de un diálogo, negociación y acuerdo previo con todos los agentes del fútbol”.

