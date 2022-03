Kranevitter arrepentido por la agresión a Soteldo

Monterrey, Nuevo León. Los ecos de aquella agresión de Matías Kranevitter a Yeferson Soteldo siguen saliendo a flote, siendo el mismo agresor el que salió a explicar la situación, no sin antes arrepentirse de lo sucedido.

“Estoy tranquilo, creo que hice lo que tenía que hacer que era pedir disculpas era lo principal y queda en el terreno de juego y ojalá que me entiendan. Arrepentido en lo que hice. Creo que no lo tendría que haber hecho, un clásico se vive de esa manera, las pulsaciones están a mil. Obré mal y mis disculpas son sinceras y ojalá que las acepten”, mencionó previo a abordar su vuelo con destino a Texas para medirse en un amistoso al América.

El ‘Tucu’ dejó en claro que se ha tratado de comunicar con el venezolano, sin embargo, no ha habido una respuesta del ofensivo felino, además de que Víctor Manuel Vucetich entendió al argentino tras disculparse.

“No pude comunicarme con él lo he intentado, pero estos días intentaré comunicarme nuevamente con él, no tengo problema. Hablé con Víctor (Vucetich) y le expliqué la situación y me entendió; es fútbol y las cosas son así. Pedir disculpas y ya está”, agregó.

Actualmente se analizará una sanción para el mediocampista albiazul, pues la queja de Tigres ya está en manos de la Comisión Disciplinaria.