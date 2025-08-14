kickboxer mexicano gana plata en Mundial en China

*México suma 6 medallas en este evento.

El kickboxer mexicano, Héctor Solorio, se colgó la medalla de plata en los Juegos Mundiales de Chengdú, China, al sucumbir 5-4 en la final ante el griego Dimitrios Economo, en la categoría de -84 kilogramos.

Esta es la sexta medalla que gana México en esta competencia, y se espera que en los próximos días más preseas caigan en favor de nuestro país, en disciplinas como Tochito bandera y principalmente en raquetbol, donde Paola Longoria y Eduardo Portillo continúan avanzando en sus respectivas ramas.