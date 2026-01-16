Karim Ramírez firma el triunfo de Celaya ante Barrio y siguen sumando

Por Regio Deporte

​ESCOBEDO, N.L. – El fútbol no siempre necesita de muchos goles para ser emocionante, a veces basta uno solo para definir el rumbo. El Deportivo Celaya consiguió una victoria de oro al imponerse por la mínima diferencia de 1-0 ante el aguerrido Deportivo El Barrio, manteniendo su paso firme en la Liga Popular.

​La Unidad Deportiva La Isla fue testigo de un encuentro de “poder a poder”. Ambos cuadros se entregaron al cien por ciento, generando múltiples acciones de peligro y demostrando la calidad que exige la Especial Zona Uno, ante una buena cantidad de aficionados que no dejaron de alentar.

​El gol de la diferencia

La balanza se inclinó gracias a la contundencia de su goleador, Karim Ramírez, quien anotó el único tanto del partido. Fue suficiente para amarrar los tres puntos, que valen oro molido tras los empates a cero que habían registrado previamente ante Amigos del Sapo y el recién ascendido Comandos.

​Con este resultado, Celaya sigue sumando en la tabla y reafirma su objetivo principal: asegurar uno de los codiciados boletos para la “fiesta de los ocho grandes”.