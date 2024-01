Juventus RA en la búsqueda de un nuevo reto

Regio Deporte

Procedentes de la colonia René Alvarez (Fomerrey 1), el fuerte conjunto Juventus RA llega a la liga Popular Escobedo no a ver si pueden, sino porque pueden llegan.

Cómo carta de recomendación es el título obtenido en la liga Yuma dónde ya tienen gran cartel, deciden emigrar y participar en una de las mejores ligas en todo el estado a nivel netamente amateur para conocer sus alcances y llegar lo más lejos posible.

Y vaya que traen “con queso”, pues fueron recibidos por el Combinado, a quienes vencen 3-1, enseguida les toca Tigres 49 y logran otra victoria por 2-1 y en su tercer duelo ante los Haraganes sacan angustioso empate a tres goles.

Arrancaron con buena estrella gracias a su entrega y aunque mencionan que la calidad del torneo es de lo mejor, aseguran que ellos no desentonan y por eso llegaron, no a ver si pueden, sino porque pueden llegan, calidad y experiencia la tienen, por ello no hay que perderles la huella.