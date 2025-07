Julio César Chávez desconoce amparos para evitar la detención de su hijo

Julio César Chávez, leyenda del boxeo mexicano, aseguró este jueves desconocer los amparos que se presentaron para evitar que su hijo, el boxeador Julio César Chávez Jr, no sea detenido cuando sea deportado de Estados Unidos a México.

“Sé que hay muchas personas que quieren ayudarme y lo agradezco de corazón, pero quiero dejar en claro que desconozco los amparos que se han presentado hasta este momento”, explicó el ex campeón del mundo en una carta publicada en su cuenta de X.

El domingo pasado, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) de México, Alejandro Gertz Manero, expuso que los abogados de Chávez Jr., detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa, presentaron de cinco a seis amparos para no ser detenido en cuanto pise territorio mexicano.

“Nos han presentado, no sé si cinco o seis amparos por cuenta de esta persona (Chávez Jr.) para que se le ponga en libertad en cuanto llegue a México (…) Hemos negado el amparo porque no procede, porque nosotros no lo tenemos en nuestro poder“, dijo Gertz Manero en una rueda de prensa.

‘Julito’, de 39 años, fue detenido el jueves pasado en Estados Unidos y debe ser deportado a México.

La detención fue pocos días después de que el exmonarca de la división mediana perdiera en una pelea en Anaheim (EE.UU.) ante el ‘youtuber’ Jake Paul.

El Gobierno estadounidense lo acusa de tener nexos con el Cartel de Sinaloa, además de no contar con documentos para estar de forma legal en el país.

Las autoridades norteamericanas revelaron que ‘El Hijo de la Leyenda’ tenía una orden de aprehensión en México por presuntos delitos de delincuencia organizada.

La FGR aceptó horas después que la orden fue girada en 2023, sin embargo los mexicanos han afirmado que no había sido capturado porque sus contrapartes estadounidenses no lo habían detenido para deportarlo.

Chávez Jr. tenía que asistir el lunes a un par de audiencias para defenderse de unos delitos que están investigando en Estados Unidos y otra por su proceso de deportación, sin embargo, no se presentó.

“Estoy convencido que se aclararán los hechos porque mi hijo no es ningún delincuente (…) Les pido respeto hacia mi privacidad, la de mi familia y del proceso legal que sigue en estos momentos”, sentenció Chávez papá su misiva.