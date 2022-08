Julio César Chávez cumple 13 años sin alcohol ni drogas; ahora va contra el cigarro

Notablemente emocionado y orgulloso, el múltiple campeón mundial de boxeo celebró 13 años de haber dejado el alcohol y las drogas. Así lo compartió en redes sociales, el ex pugilista.

“Hola amigos. Como ven, a través de mi carrera gané muchos campeonatos mundiales, pero hoy es un día muy especial para mí, porque hoy cumplo 13 años limpio, sin alcohol y sin drogas, y ese es el título más grande que tengo”, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Chávez González explicó que el secreto está en hacerlo día a día, que ‘solo por hoy, no voy a fumar’, y así, paulatinamente hasta llegar a los 13 años que tiene sin consumo de bebidas alcohólicas ni drogas. Por si fuera poco, dijo que su nueva misión es dejar también el cigarro, que dijo que no consumirá desde este día.

“Además, quiero comprometerme conmigo mismo y con mi familia; ya saben que cuando uno deja una adicción, pues se refugia uno en el cigarro, y hoy he hecho la promesa de que ya no voy a fumar. Quiero decirles que me siento muy contento de cumplir 13 años limpio, porque a través de un programa de recuperación y gracias Dios, mi vida ha cambiado”, expresó.