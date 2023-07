Julián Quiñones y su esperada presentación con América, y que ilusiona a su afición

América acaba de dar la campanada del torneo mexicano. Como si fuera parte de una nueva película, las Águilas anunciaron la incorporación de Julián Quiñones y con quien llenan de ilusión a sus aficionados. El futbolista colombiano había destacado en los últimos dos años con la plantilla de los Rojiblancos del Atlas y en donde logró conquistar los corazones de los seguidores de la Academia, un equipo al que le había costado adoptar nuevos ídolos, pues luego de más de 70 años sin poder conseguir un campeonato, no cualquier jugador llega a convertirse en un referente.

Como si fuera parte de las películas de Quentin Tarantino, el equipo azulcrema presentó a su bomba. El futbolista colombiano durante las últimas horas ya estaba cerrado con América, pero varios detalles tenían que ser afinados antes de anunciarlo formalmente.

La travesía del futbolista colombiano en Guadalajara fue una cuestión de tiempo. Desde su primer torneo comenzó a demostrar los dotes de un atacante que en solitario podía hacer que cualquier rival se desquiciara. Los equipos de mayor jerarquía y con fuerte economía lo comenzaron a rondar, pero la tarea del cafetalero con los Zorros tenía otros planes. En el Apertura 2021 y el Apertura 2022, Atlas consiguió levantarse como bicampeón del futbol mexicano, una cuestión no menor y que solo Pumas y León habían conseguido en la historia de los torneos cortos. Pero en la parte ofensiva, Quiñones fue la insignia para los tapatíos y mostró una infinidad de recursos con los que cuenta.

La incorporación del colombiano a las Águilas lo beneficia en varias cuestiones; la primera de ellas es que es un futbolista que ha demostrado ser un jugador determinante en instancias finales, cuestión de la que ha carecido el conjunto de Coapa en las últimas Liguillas. En tres series consecutivas se han eliminados en las Semifinales porque sus atacantes de alguna u otra forma, no terminan por pesar. En las primeras dos ocasiones no pudieron remontar a sus rivales y en la última, frente a Chivas, no supieron mantener el dominio para finiquitar la serie lo antes posible.

A pesar de tener uno de los mejores ataques de toda la Liga MX, la adhesión de Quiñones lo pone en una posición como el amplio favorito para levantar el título de una vez por todas. En las ocasiones anteriores, pese a tener un equipo completo, la falta de efectividad lo dejaba como uno de los favoritos, pero no con amplia claridad como en esta ocasión. Por si fuera poco, en este primer torneo tendrá la oportunidad de llegar y ocupar rápidamente una posición dentro del rectángulo de juego. Ante las ausencias de Henry Martín por su participación con la Selección Mexicana y la baja de Jonathan Rodríguez por lesión, Quiñones podrá ocupar alguna de esas posiciones en sus primeros juegos.

A partir de que los demás futbolistas se vayan incorporando al equipo, el problema para Jardine será el acomodo para los mismos. Quiñones puede jugar de punta, como mediapunta y como extremo, pero también estarán Henry Martín y Diego Valdés en dichas posiciones, además de Alejandro Zendejas. Además, también en la banca cuentan con revulsivos que ocupan más de una posición.

La problemática del equipo le puede surgir a partir del acomodo de sus fichas. Al América le urgía conseguir un delantero de la talla de Quiñones y a Jardine se le acaba de presentar el problema de acomodarlos. En su partido de presentación, el estratega cayó en casa frente a Juárez y terminó por echar mano de los canteranos porque no cuenta con tanto recurso humano en el cual se pudiera apoyar y, al menos, así será en las próximas cuatro semanas hasta que todos los seleccionados terminen su participación con la Selección Mexicana.