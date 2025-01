Julián Álvarez rebasa la expectativa

Ya son 16 goles del argentino Julián Álvarez, ocho por encima de los esperados por la estadística, en sus 31 partidos con el Atlético de Madrid, tras los pasos de Luis Suárez o Radamel Falcao, para disparar las expectativas de su equipo, que depende de sí mismo para formar parte del ‘top 8’ directo a los octavos de final de la Liga de Campeones.

La métrica de goles esperados (denominada ‘xg’) estimaba 7,92 tantos de ‘La Araña’ en su primer semestre en el club rojiblanco, a las órdenes de su compatriota Diego Simeone, según los datos para EFE de ‘Be Soccer Pro’. La realidad son 16 goles entre todas las competiciones; seis de ellos en la Champions, seis en LaLiga y cuatro en la Copa del Rey.

Ocho más. El doble de aciertos. Y una pegada incontestable (uno de cada dos remates suyos a portería es gol y uno de cada cuatro de los tiros que propone, ya sea fuera, bloqueados o entre los tres palos, también acaba en la red de la portería rival), reafirmada contra el Bayer Leverkusen. Con un 0,45 de goles esperados, logró dos goles.

El primero, cuando reunió desmarque, velocidad, potencia y definición, en el minuto 52, para dar la “fuerza” a su equipo del 1-1 en inferioridad numérica. El segundo, el de la victoria, con una determinación y una finura propia de un futbolista diferencial, cuando sorteó al portero Kovar y anotó el 2-1 al borde del 90 entre el delirio del Metropolitano.

“Es uno de los mejores delanteros del mundo. El traspaso que ha tenido al Atlético es de jugador muy valorado. Ha hecho lo que hacen los grandes delanteros. De la nada ha hecho los goles y le ha dado mucho al Atlético”, destacó Xabi Alonso, el entrenador rival, en la sala de prensa.

“Es un futbolista diferente, que tiene la responsabilidad de esto y la está asumiendo de esta manera, con nobleza, humildad, trabajo y jerarquía para sacarle el mejor partido. Me pone muy contento por él. Era una situación importante venir a jugar con nosotros y tiene todo lo que reúne un jugador para jugar en el Atlético de Madrid. Y que sea por muchos años”, remarcó Diego Simeone, su técnico, con el que ha jugado todos los partidos posibles: 31.

4,47 goles más de los esperados en la ‘Champions’

“Vino para darnos lo que nos está dando”, añadió su compatriota sobre Julián Alvarez, que, entre los grande delanteros de las cinco grandes ligas más la competición europea, sin contar la Copa del Rey ni la Supercopa de España, es el tercer jugador con más goles de diferencia respecto a los esperados, solo superado por Patrick Schick, precisamente del Bayer Leverkusen, con 7,17, y Raphinha, del Barcelona, con 6,89, por el 6,03 del atacante atlético.

Y sube hasta el segundo lugar sólo con la competición europea este curso. Él ha marcado seis goles en esta Liga de Campeones por el 1,53 que le daba la estadística. Es decir, ha anotado 4,47 tantos más. Solo Raphinha supera tal diferencia, con un 5,07. Robert Lewandowski, el goleador del Barcelona, por ejemplo, presenta un registro a favor de 1,97.

Cinco de los 16 goles entre todas las competiciones con el Atlético de ‘La Araña’ han sido con la izquierda, once con la derecha, uno solo de penalti y ninguno de cabeza.

Falcao, Luis Suárez, Mandzukic… y Julián Alvarez

Desde que Simeone dirige al Atlético, solo el colombiano Radamel Falcao, el uruguayo Luis Suárez y el croata Mario Mandzukic marcaron más goles que Julián Álvarez en sus primeros 31 encuentros de rojiblanco, con 26, 19 y 19 tantos, respectivamente.

No lo hizo, por ejemplo, Antoine Griezmann, el máximo goleador de la historia de la entidad, que presentó una tarjeta de 14 goles en sus 31 encuentros iniciales con el Atlético, antes de rebasar todas las expectativas, como ahora apunta Julián Alvarez, con el que comparte un ataque imponente en el once tipo de Simeone.

“Es bueno Julián, la verdad que sí. Agradecido a él por el trabajo que hace por el equipo. A lo mejor, sobre todo, la gente de afuera lo ve por los goles, pero es el esfuerzo, cómo corre, dónde se ubica, la inteligencia que tiene para pararse y ganar la posición a los defensas, a un defensa que medía 1,90. El tipo es diferente”, expuso el uruguayo José María Giménez, su compañero en el Atlético.

“Y, sobre todo, lo que más me llama la atención, que ya no me llama la atención porque lo conozco, es la humildad. Es un tipo que ganó todo y es el que más corre. Uno lo mira y lo admira. Es un ejemplo para todos nosotros, desde el más chico hasta el más grande. Y eso es la fortaleza nuestra”, abundó el internacional charrúa tras el 2-1 al Leverkusen.

10,5 millones de ingresos por 5 victorias

‘La Araña’, fichada el pasado verano por unos 75 millones de euros -sin contar variables- al Manchester City, ha contribuido con sus goles a que su equipo haya ganado 10,5 millones de euros en esta Liga de Campeones por los cinco triunfos hasta ahora en la fase liga.

Aún falta en qué posición termina en la tabla esta primera fase: hay otro ingreso que oscila por puesto; de los 9,9 millones del líder a los 275.000 euros del último clasificado y de los dos millones extra del primero al octavo al millón que percibirán los clubes de la novena a la decimosexta plaza.

No solo es la Liga de Campeones, porque Julián es el máximo goleador del Atlético en esta temporada. Ha repartido sus 16 tantos en 13 partidos distintos. En ocho, además, abrió el marcador: su equipo ganó entonces al Celta (0-1), al Sparta Praga (0-6), al Slovan Bratislava (3-1), al Vic (0-2), al Mallorca (0-1) y a Osasuna (1-0); empató con la Real Sociedad (1-1) y perdió con el Lille (1-3), que fue la última derrota del conjunto rojiblanco en la Champions.