Jugaremos rayando en lo perfecto: Herrera

Monterrey, Nuevo León. Ganar o ganar, no hay de otra en Tigres, quienes este sábado buscarán sellar su boleto a la gran final del Apertura 2021 frente a León, partido en el jugarán rayando en lo perfecto para lograr el cometido, así lo manifestó Miguel Herrera.

El capitalino aseguró que en esta Liguilla los felinos están dispuestos a afrontar cualquier adversidad, esto en caso de verse abajo en el marcador, situación que ya la vinieron con Santos en Cuartos de Final.

“Jugar rayando en lo perfecto, esa es la consigna que tenemos todos dispuestos. Se que la perfección es difícil de encontrarla pero el equipo trata de llegar a la perfección seguramente estaremos posicionados para la siguiente semana de jugar dos partidos, un equipo concentrado y metido que haga las mejores cosas posibles.

Lo hemos tenido en estas dos fases los diferentes momentos de los juegos, con Santos ir 2-0 abajo y el equipo buscó el resultado y con León íbamos perdiendo durante buen lapso del partido y el equipo no bajó los brazos, estamos preparados para cualquier adversidad”, mencionó en conferencia.

El ‘Piojo’ podrá contra con equipo completo una vez más, sin embargo, aún existe la duda de si Guido Pizarro irá o no de titular al no encontrarse al cien por ciento. Por otro lado, André Pierre-Gignac (malestar estomacal) y Javier Aquino (fatiga) estarán para disputar los 90 minutos.

“Bien, obviamente que hay cansancio después del juego y queremos recuperarlos al cien nada más, lo de Guido lo estamos analizando, queremos jugadores al cien o al 60 o 70 si no están al cien vamos a continuar con los que están a full, el me ha manifestado que si no está al cien me lo va a decir. André estaba con un malestar estomacal, pero está bien, no teníamos necesidad de que bajara a trabajar, estamos completos, el equipo está bien y el once será igual”, agregó.

Los auriazules viajarán por la tarde para definir últimos detalles de cara al encuentro que determinará al primer finalista del Grita México A2021.