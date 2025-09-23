Jugar junto a Martial será decisión de Torrent: Germán Berterame

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados están listos para enfrentar al Toluca, duelo en el que Anthony Martial podría ver más actividad en cancha.

El delantero francés estuvo al parejo y realizará el viaje al Estado de México, por lo que sumaria una buena cantidad de minutos jugados, mismos que compartiría junto a Germán Berterame en el ataque, aunque el ariete naturalizado mexicano dejó esta decisión a Doménec Torrent pero quedó impactado con el fichaje del galo.

“Eso no es decisión mía, se lo tienes que preguntar al DT. Nosotros trabajamos para jugar siempre, después será decisión de él y ojalá en algún momento tengamos que jugar juntos o sino apoyarse. Yo no me encargo de ver esas cosas.

Tanto él jugó por fuera como yo, tratamos de dar lo mejor en cada posición y eso lo dejamos a decisión del DT. Impresionante. Otro top mundial que es muy importante y contento de poder disfrutar de estar a lado de él y aprender mucho de él también”, comentó.

Martial disputó todo el agregado en el pasado encuentro contra América, donde poco pudo hacer en el marcador; pese a ello, vislumbró al público asistente con un par de “skills” .

Ante Toluca como si fuese una final

Por último, “Berte” catalogó de una auténtica final el cotejo frente a los escarlata, vigente cuadro campeón del fútbol azteca y del que quieren sacar un gran resultado.

“Es un partido como fue contra el América, son juegos de finales que hay que jugarlos de igual a igual y sacarle provecho que venimos haciendo en la semana y después el juego será de ida y vuelta y ojalá sea un partido sano también. Es un juego que se juega como si fuese una final y tratar de dar lo mejor hasta el último minuto”, dijo.