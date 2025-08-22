Jugar en un grande como Orlando me ilusiona: Lizbeth Ovalle

Monterrey, Nuevo León. Lizbeth Ovalle rompió el silencio por su salida de Tigres Femenil, reconociendo su ilusión por jugar en un club grande como Orlando Pride.

La apodada “Maga” destacó su emoción por próximamente compartir vestuario con figuras de clase mundial como la brasileñas Martha y la zambiana Bárbara Banda.

“Cuando me dicen Orlando, lo primero que se me viene a la mente es Martha, una de las mejores jugadoras del mundo, histórica, nominada al balón de oro, también Bárbara Banda, también nominada la Balón de oro. Y cabe mencionar que es el actual campeón de la liga de USA, soy seguidora de esa liga, me encanta, para mí de las mejores ligas del mundo y pe sar que jugaré con un club grande como Orlando me ilusiona”, comentó.

Asimismo, dio un contexto de la negociación con las estadounidenses, confesando su anhelo de salir desde hace años y medio pero por alguna razón no se daba, hasta que apareció la oferta del Pride, misma que no descartó desde el inicio.

“Al final creo que muchos ya lo sabían. Yo quería salir desde antes y por alguna u otra cosa no se daba. Tenía que haber un acuerdo primero club con club y despues un acuerdo y después club con nosotros y representante y después nosotros con Tigres. Entonces, por alguna u otra cosa dio se daba. Esto ya lo tenía pensado desde hace años y medio. Ahora que se dio la oportunidad yo estaba mentalizada con que ya terminaba esta temporada pero le salen con la noticia que un equipo de USA como lo es Orlando, uno de los grandes me dice ¿cómo ves, te quieres unir a nuestro equipo? Y yo sin pensarla dije “me voy”. Eso fue el contexto de todo lo que pasó en este tiempo”, añadió.

El ofensora mexicana culminó aceptando que su fichaje podría abrir camino a las nuevas generaciones en busca de una oportunidad en el extranjero.

“Contenta por el gran fichaje que se hizo. Se que es algo histórico no sólo para el fútbol femenil internacional y sino para México. Esto abre camino no sólo para mis generaciones sino a las futuras que vienen dando pasos pequeños pero van a ir avanzando de gran manera y se nivel”, finalizó.

Cerca de dos millones de dólares fue lo que se pagó por la futbolista, siendo la venta más cara en la historia del fútbol femenil mundial. Asimismo, tendrá su partido de despedida el viernes por la noche durante el enfrentamiento de la All Star Game contra el Barcelona.