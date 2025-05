¿Jugar el Mundial de 2027? Marta dice que “dependerá” de su “día a día”

Aunque en alguna ocasión cerró las puertas a disputar el Mundial Femenino de 2027, que se celebrará en Brasil, la legendaria atacante brasileña Marta dijo este jueves que no descarta jugar su séptima Copa del Mundo, pero advirtió que dependerá de su “día a día”.

“Vivo día a día, preparándome para cada partido (…) Mi pensamiento no va a cambiar porque el Mundial se va a disputar en Brasil, quiero vivir un día a la vez”, afirmó la 10, de 39 años, en una rueda de prensa en Sao Paulo previa a un amistoso que la Canarinha disputará con Japón el viernes.

“Soy consciente de que no me quedan muchos años de juego, así que quiero aprovechar al máximo lo poco que me queda, pero no quiero presionarme tanto como he hecho siempre”, agregó.

Considerada la mejor futbolista de la historia, Marta Vieira da Silva no formaba parte de una convocatoria de la selección brasileña desde los Juegos Olímpicos de París, donde ganó su tercera medalla de plata tras perder la final con Estados Unidos.

Después de colgarse la presea, que ya había conquistado en las justas de Atenas-2004 y Pekín-2008, la jugadora del Orlando Pride de Estados Unidos dijo que “probablemente” el juego por el oro había sido su último encuentro oficial con su país.

“Vuelvo más ligera, estoy muy emocionada”, apuntó este jueves junto al técnico de la Canarinha, Arthur Elias. “Pero no tiene sentido venir aquí y decir ‘dentro de dos años estaré aquí y jugaré el Mundial’. Dependerá de lo que pase en mi día a día”.

“El profesor siempre ha dejado muy claro que convocará a quien esté mejor en ese momento”, agregó.

De competir en el próximo Mundial, el primero en Latinoamérica, Marta igualaría el récord de la exvolante brasileña Formiga, única futbolista -hombre o mujer- en disputar siete Copas del Mundo.

“Juego en una liga que, no sé si técnicamente, físicamente es la mejor liga del mundo. Si sigo sometiéndome a este reto de tener que destacar en partidos muy difíciles cada fin de semana, es porque en cierto modo quiero llegar a la selección”, apuntó.

Brasil jugará dos amistosos contra las niponas -uno el viernes en Sao Paulo, el otro el lunes en Bragança Paulista- como parte de su preparación para la Copa América de 2025, que tendrá lugar en Ecuador entre el 12 de julio y el 2 de agosto.