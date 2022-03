Jugadores están brindándose para el equipo: Vucetich

Monterrey, Nuevo León. El regreso de Víctor Manuel Vucetich a Rayados trajo consigo no solamente cambios en los resultados, ya que suman dos victorias consecutivas, sino también en el aspecto futbolístico.

El entrenador albiazul, aunque no quiso aceptarlo, le ha dado equilibrio a los jugadores que hoy en día están “brindándose por el equipo”, algo que por momentos dejaron de hacer en la etapa de Javier Aguirre.

“Evidentemente es la determinación y la actitud que tienen los jugadores, hoy están conscientes de lo que dejaron de hacer y lo que pueden hacer, son elementos que han sido elegidos para jugar en Rayados y hoy están brindándose para el equipo, trabajando muy bien, con muy buena actitud para obtener resultados. Nunca he sido ni he juzgado a nadie, menos me voy juzgar a mí mismo.

Siempre se quisiera participar de una forma muy agradable, pero enfrente hay un rival con misma capacidad y nivel; hay que ver cuando son los momentos para agradar a la gente, creo que agradamos a la gente buscando el resultado. A nosotros nos juzgan por los resultados”, remarcó en videoconferencia.

Por otro lado, explicó que la dolencia en Alfonso González fue leve y se encuentra bien, aunque habrá que esperar también el parte médico oficial del club. El delantero puso la asistencia al primer gol en el triunfo 2-1 frente a Mazatlán, pero tuvo que salir al 53′.

“Considero que el reporte de” Ponchito” no es nada de gravedad, es un golpe que recibió en la primera parte, posteriormente le fue molestando y para no agravar, él mismo sintió que debía dejar de participar”, agregó.

La ‘Pandilla’ tendrá la oportunidad de sumar 3 victorias al hilo en Liga MX, si logran vencer al decaído Juárez el próximo martes en el BBVA, para llegar más que embalados al Clásico Regio del siguiente fin de semana.