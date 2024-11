Juez falla a favor de Benjamin Mendy en su reclamo contra Man City por sueldos no pagados

El Manchester City deberá pagar a su exjugador Benjamin Mendy la mayoría de los 11 millones de libras (14,15 millones de dólares) que reclamó por salarios no pagados y que fueron retenidos después tras ser acusado de delitos sexuales, dictaminó el miércoles un juez.

Mendy demandó a los reinantes campeones de la Liga Premier ante un tribunal laboral en Manchester. Durante una audiencia de dos días, el lateral argumentó que el club retuvo incorrectamente su salario después de que fue acusado y puesto en prisión preventiva en agosto de 2021.

Mendy fue absuelto por un jurado de seis cargos de violación y uno de agresión sexual, relacionados con cuatro mujeres jóvenes o adolescentes, tras un juicio de seis meses. El jurado no alcanzó veredictos sobre dos cargos, de violación y tentativa de violación, lo que derivó a un nuevo juicio, durante el cual fue declarado no culpable.

Mendy negó los cargos y aseguró que los incidentes fueron encuentros consensuados.

Joanne Dunlop, la jueza del tribunal, dictaminó que el City tenía derecho a retener el dinero de Mendy cuando fue puesto en prisión preventiva debido a la violación de las condiciones de la fianza.

Pero dijo que no había nada en el contrato de Mendy que permitiera al City retener sus salarios en caso de una suspensión por parte de la Asociación de Fútbol Inglesa y/o condiciones de fianza que le impidieran jugar.

Durante los períodos en que Mendy no estuvo bajo custodia, no pudo jugar principalmente porque había sido suspendido por la FA. La jueza dictaminó que la naturaleza de esa suspensión era “preventiva” y no se habían hecho hallazgos de mala conducta por parte del ente rector.

La jueza concluyó que la suspensión era un impedimento para que él cumpliera su contrato de entrenar y jugar con el City, lo cual era “involuntario” o “inevitable” por parte de Mendy. Dijo que las condiciones de la fianza de Mendy estaban influenciadas, al menos indirectamente, por la suspensión de la FA y eran en sí mismas un impedimento involuntario o inevitable.

Por lo tanto, el club no tenía derecho a retener su pago en esos casos, dijo la jueza.

El monto total al que Mendy tiene derecho aún debe ser acordado por sus abogados y l City.

El exinternacional francés llegó al City procedente de Mónaco en 2017. Sufrió una lesión del ligamento de la rodilla en su cuarto partido con el club, lo que lo mantuvo fuera durante la mayor parte de la temporada.

Disputó 75 partidos con el club. Su última aparición fue contra Tottenham en agosto de 2021.

Mendy ahora juega para el club francés Lorient.