Juegos internacionales y flag football harán global al fútbol americano, afirma Goodell

Roger Goodell, comisionado de la NFL, aseveró este sábado que los juegos que realizan cada año fuera de Estados Unidos y el desarrollo del flag football ayudarán a cumplir el objetivo de hacer del fútbol americano un deporte global.

“En el mundo actual debemos ser globales. Cada que jugamos un partido internacional los aficionados dicen que quieren más. El flag football también es un punto de inflexión. Creo firmemente que este deporte puede y será global. Nuestro trabajo es compartir nuestro juego con el resto del mundo”, afirmó el comisionado.

Goodell habló en la previa del enfrentamiento Steelers-Vikings, primer partido de temporada regular de la NFL que se realizará este domingo en el Croke Park de Dublín, Irlanda.

El directivo reiteró la meta de la NFL de alcanzar la cifra de 16 juegos internacionales por año para que cada uno de sus 32 equipos tenga un partido fuera de Estados Unidos cada campaña.

“El objetivo es llegar a 16 partidos internacionales por temporada para que cada equipo tenga un partido internacional. Nuestro siguiente paso después de Australia, el próximo año, sea trasladar el juego a Asia. Nos tomamos muy en serio la idea de convertirnos en un deporte global”, insistió Goodell.

En ese camino, el comisionado subrayó la importancia que tendrá el flag football, deporte que estará por primera vez en el programa olímpico en los Juegos de Los Angeles 2028, el cual dijo permite una alta competencia y puso a la selección femenina mexicana, dos veces campeona de los ‘World Games’, como ejemplo de ello.

“Hablando del futuro y más allá de Los Ángeles 2028, nos ayudará. Es un deporte en el que no es seguro que el equipo estadounidense gane. Todos pueden jugar a un alto nivel, la selección femenina de México ganó dos de los últimos tres campeonatos. Tenemos 20 millones de personas jugando flag football en el mundo, es un número irreal”, puntualizó.

Roger Goodell detalló el cuidado que pone la NFL cada vez que escoge un nuevo país para llevar sus partidos.

“No llegamos a un mercado hasta que hemos introducido el juego. Es muy importante tener una base antes porque entonces el juego, de alguna manera, enciende esa llama, para ese momento sabemos que los niños juegan, que entienden el juego y creo que esa es la diferencia”, explicó.

En esta temporada 2025 la NFL programó siete partidos internacionales. El primero se jugó en Sao Paulo, este domingo la serie seguirá en Dublín, tres se disputarán en Londres, uno más en Berlín y el último se efectuará el 16 de noviembre en Madrid.

