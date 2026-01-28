Jude Owens, el niño de 2 años que conquistó dos Récords Guinness en el billar

​Por Regio Deporte

​MANCHESTER, Inglaterra – El mundo del billar tiene un nuevo rey, y apenas levanta un palmo del suelo. Jude Owens, un niño de tan solo dos años, se ha vuelto viral y ha dejado boquiabiertos a los expertos al conquistar dos títulos de Guinness World Records, convirtiéndose en la persona más joven de la historia en lograr tales hazañas.

​El pequeño oriundo de Manchester saltó a la fama luego de que sus padres compartieran videos de su asombrosa habilidad con el taco.

​Precisión milimétrica en pañales

Según el sitio oficial de los premios, Jude consiguió su primer hito, el “snooker double pot”, a la edad de 2 años y 261 días. Apenas unas semanas después, con 2 años y 302 días, aseguró su segundo récord mundial con el “pool bank shot”, trucos considerados de alta dificultad incluso para adultos experimentados.