Jude Owens, el niño de 2 años que conquistó dos Récords Guinness en el billar

Por Regio Deporte
MANCHESTER, Inglaterra – El mundo del billar tiene un nuevo rey, y apenas levanta un palmo del suelo. Jude Owens, un niño de tan solo dos años, se ha vuelto viral y ha dejado boquiabiertos a los expertos al conquistar dos títulos de Guinness World Records, convirtiéndose en la persona más joven de la historia en lograr tales hazañas.
El pequeño oriundo de Manchester saltó a la fama luego de que sus padres compartieran videos de su asombrosa habilidad con el taco.
Precisión milimétrica en pañales
Según el sitio oficial de los premios, Jude consiguió su primer hito, el “snooker double pot”, a la edad de 2 años y 261 días. Apenas unas semanas después, con 2 años y 302 días, aseguró su segundo récord mundial con el “pool bank shot”, trucos considerados de alta dificultad incluso para adultos experimentados.