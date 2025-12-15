Juan Pablo Vigón golpeó a un rival y fue expulsado

*El felino no soportó perder la final.

Tigres se quedó sin el campeonato del Apertura 2025 tras caer en la tanda de penales frente a Toluca, en una final que terminó marcada por la polémica. Luego del disparo definitivo, Juan Pablo Vigón fue expulsado después de protagonizar un altercado con un futbolista de los Diablos Rojos.

La situación se desató cuando Franco Romero celebró de manera provocadora frente a los jugadores felinos, gesto que no fue bien recibido por Vigón. El mediocampista de Tigres perdió la calma y lo agredió a la vista de uno de los oficiales del encuentro.

Tras el cobro exitoso de Alexis Vega que selló el título para Toluca, los jugadores escarlatas corrieron desde la media cancha para festejar. En medio de la celebración, Romero se giró hacia los elementos de Tigres para cantarles el campeonato, lo que encendió los ánimos.

Vigón reaccionó de inmediato, persiguió a Romero y, al alcanzarlo, le propinó un golpe con el brazo en el rostro. Un árbitro asistente fue testigo de la acción y se la comunicó al silbante central, César Arturo Ramos, quien determinó mostrar tarjeta roja tanto a Vigón como a Romero.

Horas después, en redes sociales comenzó a circular una imagen en la que se observa a Vigón burlándose de Toluca minutos antes, durante la definición desde los once pasos. Además, se señaló que el jugador felino habría presionado al joven Oswaldo Virgen con la intención de desconcentrarlo y provocar que fallara su penal.