Jóvenes impetuosos se llevan 3 títulos del fútbol rápido en Liga CasaBella

Calidad pura y material próximo a su exportación, fue lo que cientos de aficionados vieron la noche del pasado 14 de agosto dentro de los juegos finales de los torneos juveniles de fútbol rápido de la Liga CasaBella, que sigue siendo cantera pura de jugadores que se perfilan como las futuras estrellas de este deporte a nivel profesional a nivel internacional e internacional.

Con tres encuentros llenos de emoción y alto nivel competitivo sobre un flamante sintético lleno de anécdotas triunfales, seis equipos brindaron lo mejor de sí para alcanzar el campeonato.

En el primero de ellos dentro de la categoría 2014-2015 el equipo Mexicano FC, guiado por la experiencia guerrera de Erick “Kire” Flores, ex luminaria del fútbol rápido profesional, enfrento a la poderosa escuadra del Milán Las Torres Rojo, en un encuentro lleno de goles dentro de los tiempos normales con un marcador igualado 5-5, por un par de anotaciones de Marcelo Carillo y el triplete de Walter Ipiña del equipo Mexicano FC, mientras que Erick Garza, Jesús Sánchez y el hat trick de Tadeo Garza sacaron la casta del Milán, llevando a la definición del título desde los shoot outs.

Las certeras ejecuciones de Emiliano Flores, Walter Ipiña y Erick Flores ya en los tiros definitorios del campeonato permitieron a los del Mexicano FC levantar por primera vez en su historia el título, ante un rival que solo en una ocasión pudo hacerse presente en el marcador.

En el segundo partido de la cartelera nocturna juvenil de la Liga CasaBella, protagonizada por las escuadras de Espartanos Blanco y Reencuentro, la lluvia de goles continuó arreciado sobre el sintético de la catedral, en un juego vertiginoso de un constante ir y venir donde la técnica y la preparación física de cada jugador fue fundamental en la definición del campeonato de la categoría 2010-2011

Luego de un cerrado primer periodo de juego donde no pudieron hacerse daño, ambos equipos saltaron en el segundo cuarto a jugarse a jugarse la vida, siendo los Espartanos Blancos los primeros en mover el marcador y despertar las ansias de gol de sus artilleros.

Una quinquena de goles de Santiago Reyes y dos más por parte de Orlando Soberón y Axel Capetillo abrieron las puertas del título a los jóvenes Espartanos ante un equipo del Reencuentro

que respondió con un par de doblete de Jordán Montes y Mario Said Rocha insuficientes para el 7-4 final que los “griegos blancos” de la categoría 2010-2011.

La finalización de la fiesta deportiva fue protagonizada por el Atlético Sorensic y Milán quienes dieron vida a la gran final de la categoría 2008-2009 en un partido lleno de mucha adrenalina.

Fue luego de un intenso forcejeo por adueñarse del marcador por cerca de casi los dos primeros cuartos, cuando a través una veloz descolgada cuando el equipo Atlético Sorensic pudo encontrar la llave y colocar el 1-0, pero una rápida respuesta del Milán daba la igualada de 1-1 segundos antes de concluir la primera parte del partido.

Ya con la pizarra en movimiento, unos revolucionarios jóvenes soltaron toda su energía desde el silbatazo inicial de la parte complementaria, con un Atlético Sorensic quien por medio de los dobletes de Alexis Espinoza y Esteban Obregón, así como un gol más de Cristian Vázquez sumaban las 5 anotaciones que les daban el título, mientras que los esfuerzos de Gregorio Saldaña, César Amaury Chávez y Gael Ortiz, no serían suficientes en el 5-3 final, que los dejaba fuera del título de la categoría 2008-2009 que en esta ocasión sería para los del Atlético Sorensic.