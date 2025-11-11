Joven regio destaca en Parapanamericanos de Chile

*Ganó dos medallas en Power Paralifting.

El joven regio, Saúl Nicolás Treviño, tuvo un estreno sobresaliente en los Juegos Parapanamericanos de Chile, al obtener dos medallas de plata en la disciplina de powerlifting, marcando un inicio prometedor en su trayectoria deportiva internacional.

El estudiante de la Facultad de Derecho y Criminología (FACDyC) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) logró su primera presea al levantar 123 kilogramos, mientras que la segunda la consiguió al sumar un total de 351 kilogramos en sus intentos.

“Me llena de orgullo representar a México y a mi universidad. Di todo mi esfuerzo en cada levantamiento y me siento muy feliz de haber alcanzado estas dos platas”, expresó Treviño, quien cursa el séptimo semestre de la carrera de Derecho.

Bajo la guía de su entrenador Uriel González, reconocido por su destacada trayectoria en el deporte adaptado, Saúl ha demostrado una notable evolución. Su historia en el deporte comenzó hace seis años, primero en el atletismo, antes de encontrar su verdadera pasión en el powerlifting.

Con tan solo 20 años, el paratleta de Nuevo León se perfila como una de las nuevas promesas del deporte adaptado mexicano, con el talento y la disciplina necesarios para continuar sumando éxitos en futuras competencias internacionales.