Jornada dorada en tiro con arco

Sumatoria importante de medallas la conseguida para Nuevo León en la jornada de Ronda de Clasificación del Tiro con Arco en los Nacionales CONADE 2022 logrando un total de 10 medallas de oro.

Bogar Ramírez Moreno y Matías Grande Kalionchis consiguieron tres medallas de oro cada uno en las categorías de Recurvo sub 14 y Recurvo sub 21, respectivamente, siendo los arqueros más destacados de la primera jornada de la disciplina. Además de ellos también destacaron; Emilio Treviño con dos oros y una plata en el Recurvo sub 24; Ana Valentina Vite Flores en el Compuesto sub 18 con una medalla de oro y una plata; Valentina Vázquez Cadena logró una medalla de oro en el Recurvo categoría sub 21.

En total los arqueros nuevoleoneses sumaron 10 medallas de oro, siete platas y tres bronces, las cuales serán premiadas en la jornada dominical que iniciará a las 8:00 hrs. (tiempo del centro), además se estará compitiendo en la Ronda Olímpica Individual, en donde continuarán repartiéndose las medallas.

Por otra parte, el fútbol femenil dividió puntos; la categoría sub 17 logró sumar su segunda victoria de forma consecutiva al vencer 1-0 a su similar de Veracruz y con esto amarró el primer lugar del grupo. Sin embargo, la categoría sub 15 cayó ante Jalisco también por la mínima diferencia, en un partido que estuvo condicionado por lesiones desde temprana hora, a pesar del resultado el equipo se mantiene con posibilidades de avanzar a las semifinales.

Este domingo la categoría sub 15 enfrenta a Hidalgo y la sub 17 hará lo propio ante Baja California, buscando mantener el primer lugar del grupo B y llegar invictas a la siguiente ronda.

Con información del INDE