Jorge Rodríguez explica su fichaje con Rayados y su salida de Argentina

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados hicieron oficial el fichaje de Jorge Rodríguez, quien en medio de su presentación, explicó sus razones que le hicieron salir de Argentina para reforzar al club regio.

“Yo desde el principio cuando me llamaron y me dieron la noticia que iba a venir, me dijeron que acá hay que venir a intentar salir campeones, es lo que pelea el club, es un club grande, esa es la idea. Entrené hoy con el plantel por primera vez y la actitud se nota que quieren conseguir algo, muy buenos jugadores, me pidió el DT que haga lo que sé hacer, el sacrificio, eso no se negocia, me pidió que sume al plantel de donde me toque.

Un club tan grande, tan importante, es difícil decirle que no. Lo que había en Argentina yo creía que había cumplido con lo que pensaba, que me salga algo tan grande, que compite muchas cosas y pelea todo, quiere ser campeón, era un desafío muy grande”, expresó el sudamericano.

Asimismo, el famoso “Corcho” reiteró que es el desafío más grande de su carrera, además de remarcar lo que habló con un ex referente albiazul como lo es Walter Erviti, esto previo a dar el “sí” a la negociación.

“Sí, por eso las ganas de venir, era un desafío importante para mí, me lo debía, es un club muy grande, me va a hacer crecer mucho. Hablé con Fernando, me dijo, sabía también que la idea es atacar, ser protagonista, juegue contra quien juegue, es lo que me gusta. Con Walter me felicitó y que venga a pasarla bien porque hay todo acá, tiene todo, tienes que dedicarte solo a jugar, que la ciudad es linda, me recalcó”, agregó.

Rodríguez usará el dorsal 30 en su espalda, número que antes usó Rodolfo Pizarro en el cuadro rayado.