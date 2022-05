Jorge Jiménez en el Top 5 de la GTM PRO2 de Súper Copa

El piloto capitalino, Jorge Jiménez, quien marca su temporada de novato en el campeonato Gran Turismo México Pro2 de la Súper Copa Mercedes Benz se ubica en la 5a posición de la tabla de pilotos de su categoría al haber corrido la primera fecha.

Jorge no tuvo un fin de semana sencillo cuando e su carrera de debut fue marcado por un despiste con severos daños en su Mercedes marcado con el número 22 Lorcast-Atunsito-SPV-INVERFIN-Punto-Sardimex-Ctransportation-CLUNY-SPPP-M&A en la sinuosa y desgastada pista de Guadalajara.

Sin embargo, el volante del auto de la Escudería Prime Sports Entertainment mostró coraje y buenas manos para subirse al podio al conseguir el tercer puesto de la carrera 2 de la primera fecha de los Gran Turismo México Pro2.

Los números que nos arrojaron este par de resultados de Jiménez en el autódromo de Toluquilla fue en la primera carrera una cosecha de 70 puntos y en la segunda de 82 para dar un total de 152 puntos que lo mantienen en la persecución de Santos Zanella, líder del campeonato, con tan sólo 20 unidades de separación.

“La primera carrera me sentí bien. Guadalajara es un lugar donde yo no había ido a correr. El autódromo es muy retador, muy técnico. La primera carrera tuve un incidente y me quedé sin el podio ya que estábamos prácticamente ahí. La segunda carrera arrancamos desde atrás y se logró el tercer lugar, por lo que me fui muy satisfecho de esa carrera. Desafortunadamente no se pudo sumar en la primera. Apenas fue la primera fecha y hay muchas fechas por venir. Estamos en quinto lugar y la idea es ir escalando con puntos y buenas carreras”, declaró Jorge Jiménez