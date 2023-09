Jordi Caicedo no festejará en caso de anotarle a Tigres

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres preparan trabajos de cara a su duelo contra Atlas del domingo, partido algo especial sobretodo para el delantero ecuatoriano, Jordi Caicedo.

El ariete atlista confesó sentirse especial para dicho cotejo, en el que no celebrará en dado caso de marcarle a su ex equipo, guardándole un cariño especial pese a no haber sido referente y al haber sido el club que lo trajo a México.

“Me ha tocado estar en equipos distintos, marcar y no he festejado por respeto. Me abrieron las puertas de México, tengo un aprecio muy grande, es algo difícil de olvidar, me trataron muy bien, aunque las cosas no se dieron como queriamos”, comentó.

Luego de su corta y nada exitosa etapa con los universitarios, Caicedo fue parte de los extranjeros que el presidente felino, Mauricio Culebro, les pudo encontrar cabida antes del arranque del Apertura 2023.

Al delantero se le terminó su préstamo por seis meses con el Sivasspor turco y aunque pretendía quedarse como jugador felino, la dirigencia optó en nuevamente cederlo.

Los rojinegros levantaron la mano y aceptaron la oferta de un año con opción a compra, misma situación que ocurrió torneos atrás con Julián Quiñones y que dio frutos en lo individual y colectivo, espantando que se repita el movimiento.

Actualmente, el futbolista de 25 años suma 3 dianas en su estancia con los tapatíos, números mucho mejores que los registrados con los de la ‘U’ (un gol en 17 duelos).