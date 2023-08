Jonathan Orozco pudo jugar en el Real Madrid

Monterrey , Nuevo León. Jonathan Orozco dejó una huella imborrable en Rayados y en el fútbol mexicano. A pesar de no tener club en la actualidad, el arquero surgido de la cantera albiazul es recordado por la afición como el guardameta que más ha marcado historia bajo los tres palos blancos del Monterrey.

Sin embargo, la carrera de Jona pudo haber dado un giro distinto y terminar por consagrarse en el Real Madrid. En entrevista con el conductor Fernando Lozano, el arquero reveló que fue buscando por el conjunto merengue, luego de disputar un torneo en Barcelona.

“A los 14 años se me presenta una oportunidad muy fregona cuando estaba en básicas, yo seguía con mi proceso de básicas. Me invita un equipo que se llama Chuma Club, que era del ingeniero Benavides que tenía un equipo para su equipo, era buen equipo porque tenía a jugadores de Botafogo, de Sao Paulo, de Forza Italia y me invitaron a un torneo muy chingón en Barcelona. Nosotros no teníamos los recursos para ir y ellos dijeron que iban a hacer un esfuerzo con el Grupo Rotarios para llevarme a mi y a Gustavo, un zurdito que jugaba también conmigo en Rayados”, recordó.

Para poder acudir, Jonathan Orozco y su tío pidieron permiso a las fuerzas básicas de Rayados, pero a pesar de la negativa que recibieron, decidieron embarcarse a la aventura.

“Mi tío habló con la gente de Rayados, estaba en ese entonces Gamboa y les dijo que me estaban invitando a un torneo importante para él, le va a dar la oportunidad de viajar, de conocer y él seguirá siendo de Rayados, pero le dijeron que no. ‘Si él se va, queda fuera de Rayados. Pero luego habló con Trini (Caballero) y le dijo que te valga madre, él va a tener dónde jugar, yo me encargo aquí que tenga un lugar”, mencionó.

Ya en Barcelona, Jona tuvo una destacada actuación desde su primer juego hasta la final, en donde enfrentaron al equipo representativo de las fuerzas básicas del Real Madrid, dejando una buena impresión, por lo que lo buscaron, aunque su tío les informó que ya pertenecía a Rayados.

“Empatamos el primer partido contra el equipo Villacasas que eran las fuerzas básicas del Real Madrid, empatamos y fue el equipo al que nos enfrentamos en la final y también empatamos, nos fuimos a penales. Paré dos penales y quedamos campeones, regresamos de Barcelona y yo ya no estaba en Rayados entre comillas.

A mi tío le hablaron del Real Madrid, porque me pidieron mis datos, le dijeron que iba a estar becado, iba a tener dónde vivir y que mis tíos iban a vivir conmigo, les van a dar casa, trabajo, todo para que yo me fuera a jugar al Real Madrid. Pero mi tío no supo qué hacer, les dijo que no, que yo ya tenía equipo y les colgó”, dijo.

Después le tocó acudir con el Chuma Club a la Copa Cruz Azul, donde también fue campeón y a pesar de que fue buscado por otros equipos, su tío se mantuvo firme en que él pertenecía a Rayados y posteriormente fue citado a las antiguas oficinas del club, donde firmó su contrato para estar en la Tercera División.

“Después nos fuimos a la Copa Cruz Azul y quedamos campeones de la Copa Cruz Azul, le hablaron de Pachuca, Atlas, Cruz Azul, América, pero les dijo que yo estaba en Rayados, pero eso pensaba mi tío, no sabíamos qué iba a pasar.

Me citaron en el club que en ese entonces estaba en Hidalgo y me dijeron que era mi contrato para Tercera División, un contrato por cinco años y en ese entonces iba a ganar 1,250 pesos por quincena, pero en ese entonces era un chingo para camiones, tachones, agua, para todo”, declaró.

Posteriormente, el arquero mexicano comenzó una carrera en las divisiones inferiores del Club de Futbol Monterrey, hasta llegar al primer equipo cuando Miguel Herrera era el entrenador y el resto es historia.