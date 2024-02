Jonathan Orozco anuncia su retiro

Monterrey, Nuevo León. De manera oficial, Jonathan Orozco anuncio su adiós de las canchas profesionales, esto a través de una conferencia de prensa.

El ahora ex arquero del Monterrey explicó que la razón de su retiro fue la lesión en su muñeca, cabe destacar, que el cancerbero fue invitado por el club de sus amores a un pequeño homenaje el próximo domingo previo al cotejo contra Toluca, por lo realizado durante los más de diez años con los albiazules.

“Me gustaría compartirles algo que es importante y es anunciarles mi retiro de las canchas que es el domingo; estoy agradecido con dios, la vida, mis viejos, mi esposa y mis hijos, todo lo que hice y pude compartir y lograr aquí, que es mi casa, es mi vida y que desde los 10 años me dio la oportunidad, 20 años en el club. No fue fácil haber tomado esta decisión, todo cae en el momento preciso, me hubiese gustado que fuese de otra manera y tener esa última temporada partido con el equipo de mis amores, agradecido con la directiva y no se pudo dar, no quería alargar más ese tiempo.

A grandes rasgos fue tema de mi lesión, tres operaciones en mi muñeca, una infección grave de la cual tuve hasta la chance de perder mi mano, gracias a Dios no se dio, quedó lastimada mi mano, no se pudo recuperar, me siento en condiciones de seguir pero hay riesgo; no estaría al cien por ciento jugando profesionalmente, prefiero dejarlo por la paz, dejarlo con los buenos tiempos y ratos”, comentó .

El famoso “Spiderman” destacó cuál fue su mejor recuerdo cómo jugador, además de haberse quedado con la espinita de asistir a una Copa del Mundo.

“Hice todo, lo logré todo, tal vez me quedé con ganas de ir a un mundial pero estoy feliz, no conforme pero si tranquilo con lo que hice porque di siempre lo mejor de mí, dejé mi cuerpo en las canchas y solamente quería anunciarles este retiro mío a partir del domingo. Es complicado quedarme con un sólo momento, porque como todos, no solamente en el fútbol sino en cualquier trabajo o medio, tu primer dia siempre es el más nervioso, como el que más recuerdas.

Es el recuerdo más bonito pero el primer campeonato o el campeonato en Salt Lake, fue algo lindo, no podría quedarme con un recuerdo sólo. Pocas veces he llorado en el fútbol y una de las veces que lloré que en la despedida del Tec, fue algo complicado porque era como desprenderse de mi casa, esos recuerdos en el Tec con la afición y campeonatos fue algo muy lindo,sería complicado escoger uno y el más significativo será el debut”, agregó.

Quiere ser DT

Por último, ‘Jona’ reconoció tener puesta su mente en hacerse director técnico, faceta la cual le tomó cariño gracias a Pablo Guede durante su travesía (corta) con Xolos.

“Pablo Guede que me transformó mi mentalidad en el fútbol, por él ya casi termino mi curso de director técnico, pero va más allá, lo que me gusta a mi es hacer un poco más”, dijo.

En los 571 juegos en Liga MX, Orozco se alzó con tres títulos de Liga MX (Aperturas 2009 y 2010 con Rayados y Clausura 2018 con Santos), así como una idolatría por la afición albiazul y un odio enorme en la gente de Tigres.