Joaquín Moxica, contento tras debutar como goleador con Rayados

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados dieron un golpe de autoridad contra Juárez FC en una noche redonda, donde el más sobresaliente fue el juvenil Joaquín Moxica.

El canterano albiazul logró porfin debutar como goleador con los regios, mostrándose contento y agradecido por ello en lo que es un reflejo del trabajo semanal, por supuesto una anotación con dedicatoria incluida.

“Me felicitaron. Creo que todos ven, pues, cómo se trabaja las semanas y lo difícil que es a veces entrar de cambio y, pues, me tocó marcar y todos muy felices, muy contentos por mí.

No, pues, un momento muy especial para mí. Hoy, pues, mi mamá fue la que la que pudo venir y, pues, fue un reflejo de todo lo que me ha apoyado y, se lo se lo quise dedicar a ella”, confesó en zona mixta.

Asimismo, relató que tras de él existen más juveniles en busca del sueño de no solamente ser futbolistas, sino de marcar en Primera División.

“Creo que al final son procesos y, pues, como a mí me tocó a mí, que hay diferentes chicos en otros clubes que, pues, están haciendo las cosas bien, y yo creo que mientras hagan las cosas bien, se merecen los minutos, pues, ahí van a estar. Obviamente es especial marcar el primer gol en casa”, añadió.

El nacido en Monterrey, tuvo su primera oportunidad en el máximo circuito durante el Apertura 2023 en el triunfo ante Pachuca 2-0 (Hidalgo), siendo Fernando Ortiz el encargado de debutarlo con la casaca rayada.

De momento suma 25 minutos en el certamen actual, todavía cuatro minutos menos que su participación más larga en fase regular (29) en el pasado semestre.