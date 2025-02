Joaquim destaca labor grupal en Tigres

Monterrey, Nuevo León. Si hay alguien con buen momentos actual en el equipo de Tigres, ese es Joaquim Pereira.

El zaguero felino cuenta con buen registro en lo que va del Clausura 2015, sin embargo, destacó al trabajo grupal por sobre lo individual, pues sin sus compañeros no tendría dicho rendimiento.

“Es el resultado de mucho trabajo, soy un tipo que me dedico mucho durante los entrenamientos, soy un tipo muy comprometido, así que es el resultado de mucho trabajo, pero sin la ayuda de mis compañeros, sin la ayuda de ellos, creo que no conseguiría estos números y también estos números, a final de cuentas, no sirven de nada si no conseguimos nuestro objetivo, que es el torneo, creo que es lo principal de Tigres, el torneo.

Así que estos números quedan un poco fuera en relación a eso, lo más importante ahora es enfocarse en nuestro objetivo. Mi adaptación fue muy buena, pero nada de esto hubiera sucedido si no hubiera esfuerzo y trabajo todos los días. Siempre he tenido el pensamiento de que quien trabaja tiene grandes resultados, eso fue muy importante para mi adaptación al futbol mexicano, trabajé bastante y me inspiré bastante para conseguir mi adaptación lo más rápido posible”, añadió.

El brasileño suma 24 apariciones con los norteños desde su arribo en el Apertura 2024, registrando dos anotaciones, ambas en lo que va del presente año, siendo una pieza fundamental en el esquema de Veljko Paunovic.