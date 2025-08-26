Joaquim causará baja en Tigres ante Santos por protocolo de conmoción

Monterrey, Nuevo León. Joaquim Pereira ya se encuentra en la Sultana del Norte y reintegrarse a los trabajos con Tigres.

El zaguero felino pasó su estadía en Mazatlán desde el sábado por la noche tras salir del cotejo ante los “cañoneros” por un choque accidental con Nahuel Guzmán.

El brasileño tuvo que salir en canilla y collarín, activándose de inmediato el protocolo de conmoción, mismo por el que causará baja reglamentaria contra Santos el próximo sábado.

Cabe destacar, que los regios arrancaron prácticas de cara a medirse contra los de la Comarca, haciéndolo con la mencionada ausencia de Joaquim, además de los seleccionados Ozziel Herrera, Diego Lainez y Juan Purata.

Sería un duelo crucial en la credibilidad de Guido Pizarro al mando felino, después de una semana para el olvido en los universitarios, quienes vienen de un descalabro ante América, empatar con Mazatlán y en medio ser eliminados de la Leagues Cup por Inter de Miami.