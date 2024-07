Jesús Angulo a favor del Ascenso y Descenso en el fútbol mexicano

Monterrey, Nuevo León. Jesús Angulo salió en defensa para la vuelta del Ascenso y Descenso en el fútbol mexicano.

Ante los rumores sobre una posible extinción en este rubro, el defensor de los Tigres dijo que era mucho más atractiva la Liga MX con este formato.

“Las decisiones las toman los directivos, como futbolista me gustaría que hubiera ascenso y descenso, se me hace atractivo. En lo personal se me hace atractivo el ascenso y descenso”, comentó en conferencia de prensa.

La decisión final se tomará en la Junta de Dueños y podría hacerse oficial en las próximas horas junto a con el futuro de Jaime Lozano al mando de Selección Mexicana tras su corta participación en Copa América, tema del que también el ‘Stich’ brindo su opinión.

“De Selección, mis compañeros dieron todo su esfuerzo tenemos que mejorar como en todo, volvimos a la competencia y habrá otros años de esa competencia y a seguir demostrando, críticas habrá para selección y Tigres, para todos mejorar y hacerlas positivas, es la materia prima, hay buenos jugadores solo hay que acoplarnos todos”, añadió.