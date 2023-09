Jennifer Hermoso no reforzará a Tigres

Monterrey, Nuevo León. La llegada de Jennifer Hermoso a Tigres Femenil puede darse por falsa, esto tras los rumores que la colocaban dentro del club felino.

Se confirmó que en Pachuca no hay planes por vender o deshacerse de los servicios de la española. Incluso, el auxiliar técnico de las tuzas, Óscar Torres, manifestó el desconocimiento del asunto: “La verdad yo no sé nada de lo que tú acabas de comentar, la verdad nada que ver y no tenemos nada de eso”, exclamó.

Durante la tarde del lunes, distintos medios de Colombia comenzaron a rumorear el posible fichaje de la seleccionada y mundialista, Catalina Usme, con el conjunto hidalguense. Sin embargo, al ser extranjera, el equipo de la Bella Airosa que ya tiene sus cupos llenos de No Formadas en México, tendría que dar de baja a una de ellas.

Aparentemente, surgió que la sacrificada sería Hermoso, no obstante, todo quedó en un sólo rumor al no existir ninguna negociación, pese a que dentro del equipo regio no niegan la calidad de la futbolista, ni la oportunidad de hacerse de ella si hubiera tal chance.

Actualmente, las Amazonas cuentan con un espacio libre para recibir otra foránea en su plantilla tras las contrataciones de la sueca Evelyn Ijeh; la jamaicana Konya Plummer y la australiana Alex Chidiac.