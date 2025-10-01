Jenni Hermoso y Tigres, lo mejor de la jornada 13 del Apertura mexicano

La española Jennifer Hermoso, anotadora de cuatro goles, y su equipo, Tigres, que goleó por 9-0 a León, destacaron en la decimotercera jornada del torneo Apertura mexicano que concluyó este martes.

Hermoso ha marcado ya 13 goles en la campaña. La exhibición de Tigres la completaron la brasileña Jheniffer Da Silva con un doble, y con sendos goles se sumaron Diana Ordóñez, Aaliyah Farmer y Natalia Colin.

Las Amazonas lideran con 32 puntos, 2 más que el campeón Pachuca, que cedió terreno en la jornada al empatar 2-2 con Cruz Azul.

La guatemalteca Ana Martínez anotó de pierna zurda y dio el empate a las Azules, que habían abierto el marcador por intermedio de la estadounidense Aerial Chavarin, quien con 14 está a la sombra de Charlyn Corral, que tiene 16.

Saldívar fue una de las anotadoras, el viernes en la goleada del América por 4-0 al Juárez. Scarlett Camberos, Kiana Palacios y Alondra Cabanillas fueron las otras goleadoras de las Águilas, que subieron al tercer lugar con 29 unidades.

Hoy, en el cierre de la fecha 13, Guadalajara venció por 0-1 a Mazatlán y ocupa el cuarto lugar con 26 puntos.

Denise Castro anotó por Chivas.

Este lunes, la española Lucía García necesitó sólo 25 minutos en la cancha para consolidarse como la máxima anotadora de Monterrey, que goleó por 0-5 a Necaxa.

Alice Soto, Fátima Servín, Diana Evangelista, Lucía García y Katty Martínez reflejaron en la pizarra el dominio de las Rayadas, sextas de la clasificación con 23 puntos, dos menos que Toluca, quinto, luego de empatar 2-2 con el Atlas.

En otros duelos de la jornada, el jueves Tijuana ganó por 2-0 a Querétaro. El lunes San Luis superó por 1-2 a Pumas con un gol decisivo de la venezolana Enyerliannys Higuera, y Santos Laguna superó por 1-0 a Puebla.

La decimocuarta jornada del torneo Apertura se jugará entre el viernes y el lunes.

03.10: Querétaro-Necaxa.

04.10: Cruz Azul-Tijuana y Toluca-Mazatlán.

05.10: Guadalajara-Pumas, Puebla-Tigres, Atlas-León y Pachuca-San Luis.

06.10: Santos Laguna-Juárez y Monterrey-América.

(c) Agencia EFE