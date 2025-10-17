Jenni Hermoso y Mapi León vuelven a la selección en la primera lista de Sonia Bermúdez

La vuelta de Jenni Hermoso y de Mapi León son las principales novedades en la primera convocatoria de seleccionadora española, Sonia Bermúdez, para las semifinales de la Liga de Naciones contra Suecia, el día 24 en Málaga y el día 28 en Gotemburgo (Suecia).

Jenni Hermoso, jugadora del Tigres mexicano, llevaba ausente de la selección desde octubre de 2024, cuando jugó 16 minutos contra Canadá en un partido amistoso, y la barcelonista Mapi León desde julio de 2022. En septiembre de 2023, con Montse Tomé como técnica, renunció a ir a con el equipo.

Las 23 convocadas, entre las que figuran también como novedades la centrocampista del Atlético de Madrid Fiamma Benítez y la del Barcelona Clara Serrajordi y la portera del Athletic cedida en el Eibar Eunate Astralaga, son las siguientes:

Porteras: Cata Coll, Adriana Nanclares, Eunate Astralaga.

Defensas: Ona Batlle, Olga Carmona, Irene Paredes, Mapi León, María Méndez, Jana Fernández, Lucía Corrales.

Centrocampistas: Alexia Putellas, Laia Aleixandri, Fiamma Benítez, Aitana Bonmatí, Vicky López, Clara Serrajordi.

Delanteras: Mariona Cladentey, Jenni Hermoso, Esther González, Claudia Pina, Salma Paralluelo, Eva Navarro, Cristina Martín-Prieto.

(c) Agencia EFE