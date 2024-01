Jenni Hermoso deja Pachuca y tendrá destino en Tigres Femenil

Monterrey, Nuevo León. Las cosas se van encaminando a que Tigres Femenil tenga su refuerzo ‘bomba’ para el Clausura 2024, se trata de Jennifer Hermoso.

La ofensiva española ya se despidió del club Pachuca, con quienes aún estaba vinculadas hasta junio del siguiente año, y que fuentes aseguran, ya está detallando su fichaje al conjunto regio.

“Una de las mejores decisiones que tomé en vida. Me faltarían palabras para describir estos 18 meses, para agradeceros todo lo que habéis hecho por mí desde el primer día que llegué. Gracias a todas mis compañeras, que muchas serán mis amigas para siempre. Gracias al cuerpo técnico, staff y directiva que siempre me hizo sentir como en casa.Especial agradecimiento an Armando, Jesús y sobre todo a Martín por creer en mí e invitarme a vivir este proyecto.

Gracias a vosotros y a la comunidad que habéis construido hoy estoy enamorada de este maravilloso país. Llevaré con mucho orgullo haber sido campeona del mundo mientras vestía la camiseta de Pachuca.A todos los fans y a la familia tuza, mi mayor admiración.Me llevo muchísimos recuerdos que siempre estarán conmigo”, emitió a través de sus redes sociales.

La campeona del mundo con la selección ibérica en este año, tuco ofertas de su natal país, sin embargo, se decantaría por las Amazonas en su nuevo reto dentro de México.

Se estima que para el día lunes se den los últimos detalles del contrato y posteriormente hacerlo oficial, a menos que ocurra algo inesperado pero todo va bien para que sea un “Hermoso refuerzo” en la plantilla auriazul.