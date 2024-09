Javier Tebas: “Vinicius puede ganar el Balón de Oro”

Sevilla, 18 sep (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha asegurado este miércoles que el delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Junior “puede ser el próximo Balón de Oro“, aunque se ha desligado de polémicas al afirmar que ni “España ni el fútbol español son racistas”.

“Venimos trabajando hace mucho tiempo contra el racismo. Desde lo sucedido con Vinicius hubo una catarsis. España no es racista, hay colaboración de los aficionados con los que insultan. Desde ese día hay mucha más conciencia social”, ha añadido Tebas en una intervención en el Palacio de Congresos de Sevilla.

Tebas ha explicado, tras participar junto al periodista Alfredo Relaño en una de las actividades que comprende el World Football Summit (WFS) que se celebra hasta mañana en la capital hispalense, que la otra gran estrella madridista, el francés Kylian Mbappé, supone “un gran impacto para la Liga”, puesto que “solamente su nombre ya genera expectación”.

Sin embargo, el dirigente ha querido resaltar ante los informadores que le esperaban al final del acto, que “también ha generado mucho impacto positivo lo hecho por la selección española en la Eurocopa, en la que los mejores” han sido Lamine Yamal y Nico Williams, “dos futbolistas que juegan en la Liga española”.

Durante su diálogo con Relaño, Javier Tebas ha mostrado su “apoyo a lo comentado por Rodrigo (Hernández)”, centrocampista del Manchester City, “sobre ir a una huelga” de futbolistas en protesta por un calendario demasiado cargado, ya que “es el momento de decir basta ya para ampliarlo con más partidos”.

LaLiga no va a aceptar “reducción de las competiciones nacionales de 20 clubes como quiere la FIFA”, porque “se crean más competiciones para los clubes que más recaudan. Se está haciendo todo al revés. No se reparte la riqueza convenientemente. Las nuevas competiciones no generan más ingresos audiovisuales”, aseveró Tebas.

En este sentido, Javier Tebas ha admitido que “luchar contra la piratería es uno de los grandes retos de la industria del fútbol”, que, hoy en día, no sabe “cómo atajar el problema sin conocer los actores que intervienen”, aunque aseguró que “Google es el principal causante de la piratería”.

Según los cálculos de LaLiga, “este fenómeno” propicia “una pérdida de 600 millones al fútbol” debido a que “uno de cada tres consumidores, no paga” y en países como Argentina esta tasa asciende hasta el 60%, por lo que espera que “las autoridades se tomen esto en serio” porque “Google no tiene interés en solucionar el problema: si colaborase” la compañía estadounidense, “la piratería disminuiría en un 80%”, precisó.

