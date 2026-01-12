Javier Aquino fue presentado con los Bravos de Juárez

*Tuvo una dolorosa salida de los Tigres

Los Bravos de Juárez confirmaron de manera oficial el fichaje de Javier Aquino, quien desde el pasado viernes ya se encontraba en la ciudad para realizar los últimos trámites y estampar su firma con el conjunto fronterizo.

El experimentado defensor arriba a la institución como jugador libre, tras finalizar su vínculo con Tigres, club al que defendió durante una década y con el que conquistó cinco campeonatos de la Liga MX.

A sus 35 años, Aquino afronta un nuevo desafío dentro del futbol mexicano, con la intención de poner el broche de oro a su trayectoria profesional, después de haberlo ganado todo vistiendo los colores del equipo regiomontano.