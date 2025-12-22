Javier Aquino dice adiós a Tigres y reclama las formas de su salida 

Monterrey, Nuevo León. Termina una etapa histórica en el equipo de Tigres, quien no renovará a Javier Aquino.

Tras varios días de trabas, este fin de semana se dio la plática entre dirigencia y jugador, en la cual se tomó la decisión de no seguir más. Fuentes confirmaron que esto se originó por el desacuerdo en el tema salarial, situación que el mismo futbolista desmintió entre lágrimas a través de sus redes sociales.

En su mensaje, el oaxaqueño lamentó las formas en las que se optó en hacerlo a un lado, pues el dinero nunca fue la razón para quedarse. Agradeciendo finalmente a todos por la década de estancia en la institución.

“Fueron siempre por un lado. Fueron siempre por un ladito y “si, vemos después. Tiempo, tirmpo”. Como nunca he exigido nada en un club, ni que creará conflictos con compañeros o se lleve mal con la directiva, siempre me dieron largas. Y uno a veces confia en las palabras.

Sé que Tigres es más grande que un jugador, realmente no lo hago desde ahí. Quiero que la gente que nos ve, que va a tomar esto como dato o nota. Simplemente no estoy exigiendo nada, quiero que lo sepan. Hoy es un día triste para mí, casualmente el 20, como mi número. Lo he vivido de cerca con mi familia, con mi gente, con mis amigos, mis padres, mi hija y para mí. Simplemente se terminó mi historia en el club. Gracias Tigres”, comentó.

Aquino se desvinculará totalmente de los regios hasta el 31 de diciembre, de momento se desconoce su futuro, pues podría también decidir retirarse. Así es como diez años más tarde. el histórico dorsal ’20’ dejará a la institución y convertirse en la segunda baja de cara al Clausura 2026, junto a Sebastián Córdova.

Asimismo, es la tercera leyenda felina en “abandonar” al equipo en las canchas, uniéndose a Rafael Carioca y Guido Pizarro. Cabe destacar, que el ex Cruz Azul arribó a la Sultana del Norte en el verano del 2015 procedente del Rayo Vallecano, esto junto a André Pierre-Gignac como parte de los fichajes bomba universitarios con miras a la Copa Libertadores

Pese a no conseguir el objetivo, el ex seleccionado nacional conformó una época que quedará para la historia tanto para los auriazules como en el fútbo mexicano, alcanzando 11 títulos totales y 8 subcampeonatos (en todas las competencias.

Palmares:

11 títulos: 5 Ligas MX (Ap2015/2016/2017) (Cl2019/2023), 3 Campeón de Campeones, 2 Campeones Cup y 1 Concacaf Champions Cup.

30 goles

46 asistencias

35 mil 870 minutos

442 juegos