Javier Aguirre asegura que es momento de hacer algo por México

El nuevo seleccionador de México, Javier Aguirre, aseguró que es momento de hacer algo por su país, después de pasar la mayor parte de su carrera en el extranjero, y confió en lograr una buena actuación en la Copa Mundial de 2026.

“Siento que es momento, después de 22 años dando vueltas por ahí, de volver a mi país y hacer algo por él. Llego en buen momento físico y anímico con un buen bagaje para sumar al proyecto de la selección para el Mundial que nos tocará jugar en México”, dijo el entrenador a su llegada a México para ser presentado este jueves en el cargo.

Después de fracasar con México en los Mundiales de 2002 y 2010 y de hacerlo también con las selecciones de Japón y Egipto, ‘El Vasco’ se hará cargo del equipo nacional de México en sustitución de Jaime Lozano después del fracaso del tri en la Copa América.

“Soy un convencido de que los proyectos hay que dejarlos caminar, yo apoyaba incondicionalmente a Jaime. Como pasa en este cargo, los resultados mandan. Deciden prescindir de Jaime y me llaman. Es difícil decirle que no a la selección mexicana si no tiene técnico; es una oportunidad fantástica”, agregó.

Lozano fue despedido en medio de una polémica porque la explicación de su salida fue no clasificarse a cuartos de finales en la Copa América, pero eso dependió de un penalti fallado en el partido contra Venezuela, algo fuera del alcance del entrenador.

Aguirre dijo llegar motivado porque jugó con México el Mundial de 1986, sabe cómo es el ambiente de la selección cuando es sede y se siente en condiciones de ayudar al equipo a avanzar en el Mundial que compartirá como sede con Estados Unidos y Canadá.

“Hay mucha ilusión de entrar en el grupo de la élite; veo un equipo mentalmente fuerte”, dijo el estratega, que tendrá como auxiliar al mundialista Rafael Márquez.

Aguirre se responsabilizó con los errores en los Mundiales en los que fracasó con México; aceptó que falló al no tener un plan B cuando las cosas salieron mal en octavos de finales contra Estados Unidos en el 2002 y coincidió que fue mala su actitud en la rueda de prensa antes de enfrentarse a Argentina en octavos en 2010.

“Lo de Estados Unidos nunca más volvió a pasar. Siempre tengo plan A,B,C y D: en el 2010 me criticaron por salir a la rueda de prensa con una gorra mirando abajo; después de eso, en todas mis conferencias miré a los ojos, pero también hubo cosas buenas”, opinó.

Aguirre, de 65 años, tiene una amplia experiencia en Laliga, en la que dirigió al Atlético de Madrid, el Osasuna, el Zaragoza, el Espanyol, el Leganés y el Mallorca y, además de dirigir a Japón y Egipto, fue técnico en los Emiratos Arabes Unidos con el Al-Wahda.

Hace dos años fracasó con los Rayados de Monterrey, uno de los equipos de plantilla más poderosa en el fútbol mexicano.