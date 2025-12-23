Jáuregui Pancho Villa elimina a Pirañas

Por Regio Deporte

ESCOBEDO, N.L. – Nadie les quita la etiqueta de invencibles. En un duelo cerrado y lleno de garra, el Deportivo Jáuregui Pancho Villa venció con apuros 1-0 a Pirañas, asegurando su boleto a la Gran Final de la Especial Zona Uno en la Choreslig (Liga Popular Escobedo).

El choque fue de poder a poder. Pirañas, que venía de ser el mejor la temporada anterior, se topó con un Jáuregui que, aunque vive su primera versión en esta liga, llegó precedido de grandes logros en otros circuitos y lo demostró en la cancha.

La diferencia en el marcador fue mínima pero suficiente: Rolando “El Guayo” Salinas se vistió de héroe al anotar el único gol del encuentro. Con este resultado, Jáuregui mantiene su paso invicto y ahora buscará coronar su temporada perfecta levantando el título de play-off.