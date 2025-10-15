Japón y Bélgica quieren El Barrial como ‘bunker’ para el Mundial

*Preparan todo para la justa mundialista.

Continúan los preparativos para el Mundial del 2026, y las selecciones de Bélgica y Japón ya visitaron El Barrial, en busca de que sea su sede de entrenamientos durante la justa mundialista.

La casa de los Rayados del Monterrey cumple con las necesidades de infraestructura y logística para albergar a una o dos selecciones, durante el Mundial.

El Estadio Universitario también podría ser una sede para entrenamientos, aunque la FIFA aún estudia el lugar para comprobar que cumple con las especificaciones.