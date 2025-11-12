James Rodríguez no seguirá en el León

León, Gto.- El Club León y el mediocampista colombiano James Rodríguez han puesto fin a su relación contractual. Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca (dueño del club), confirmó oficialmente que el jugador no renovará y quedará como agente libre.

La salida de James se produce tras la finalización de su contrato, que concluyó con el cierre de la temporada en la Liga MX. El “10” colombiano, que llegó como un fichaje estelar a principios de 2025, pondrá fin a su aventura en el fútbol mexicano.

Agradecimiento y balance

Martínez expresó su agradecimiento y reconocimiento al talento del jugador: “Terminó su contrato. Le agradecemos que haya estado. Es un jugador histórico; para Colombia es como si fuera (Lionel) Messi en Argentina o Cristiano Ronaldo en Portugal. Estamos contentos porque fue feliz en México y queda desearle lo mejor”, declaró el directivo.

Durante su tiempo en “La Fiera”, el exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich disputó 33 partidos, logrando registrar 5 goles y 8 asistencias entre la liga local y la Leagues Cup. A pesar de sus números, la directiva habría tomado la decisión de no extender el vínculo, influenciada por factores como el alto costo de su salario y las intermitencias en su disponibilidad física, sumado a los resultados colectivos del equipo en el reciente torneo.

¿Qué sigue para el crack colombiano?

Con esta desvinculación, James Rodríguez comenzará la búsqueda de un nuevo equipo con miras a mantenerse en la mejor forma de cara al Mundial de 2026 con la Selección de Colombia.

Aunque se había especulado con un posible interés de otros clubes de la Liga MX, la confirmación oficial de su no continuidad abre las puertas a cualquier destino, incluyendo un posible regreso a Sudamérica o una nueva experiencia en el fútbol de Estados Unidos.

El paso de James por León quedará marcado como uno de los fichajes más mediáticos en la historia reciente de la Liga MX.