James Rodríguez ¿en la órbita de Rayados?

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados siguen en la búsqueda de un fichaje más para el resto del Apertura 2025 y el nombre de James Rodríguez aparentemente apareció en la agenda.

Según información del periódico El Universal, el club regio le “echaría un ojo” a los servicios del futbolista colombiano, quien actualmente milita en el León.

Sin embargo, con todo y lo que significa la figura que tiene el mundialista cafetalero, no entra en planes, pues la prioridad es un delantero centro.

Recién resonó el nombre del italiano Patrick Cutrone con los norteños, no obstante, reportes indicaron que la negociación se terminó por caer por temas personales.

Otros que aparecen en la baraja albiazul son el croata Petar Musa y el español Borja Mayoral.

Lo cierto es que a escasos días del cierre del pases internacional, Doménec Torrent todavía no posee al “matón” que desea.