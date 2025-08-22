Jaime Vardy, un goleador histórico sin equipo

A poco más de una semana para el cierre de mercado veraniego, el 31 de agosto, Jaime Vardy continúa sin equipo tras haber puesto fin a su etapa en el Leicester City tras 13 temporadas, en las que conquistó un título histórico de Premier League, y en los últimos días su nombre se ha vinculado con el Celtic de Glasgow, aunque de momento no se han producido contactos oficiales.

El delantero se despidió el 18 de mayo en el King Power Stadium, en un encuentro de Premier frente al Ipswich Town en el que firmó su gol número 200 con el Leicester y completó su partido 500 con el club, cifras que resumen una trayectoria excepcional en el equipo de las Midlands, y por el momento, todavía no se ha decantado por ningún equipo para continuar su carrera.

Aquella despedida resultó amarga, ya que el Leicester concluyó en decimoctava posición y certificó su descenso a la Championship en una temporada en la que Vardy aportó 9 goles y 4 asistencias.

Con 200 goles en 500 encuentros, una Bota de Oro en 2020 —lograda con 33 años y 197 días, lo que le convirtió en el futbolista más veterano en conseguirla— y récords como sus once partidos consecutivos marcando en la Premier League, Vardy se consolidó como uno de los delanteros más influyentes de la última década en Inglaterra.

Su fidelidad al Leicester en momentos críticos, como el descenso y el posterior regreso inmediato a la elite en 2023, reforzó su condición de símbolo de compromiso y lealtad.

Pieza clave en el milagro del Leicester campeón de liga en la temporada 2015-2016 bajo la dirección del italiano Claudio Ranieri, Vardy anotó 24 goles en aquel curso y firmó la mencionada racha récord de once jornadas consecutivas viendo portería, registro que estableció en noviembre de 2015.

Años más tarde, en 2019-2020, conquistó la Bota de Oro de la Premier con 23 tantos y se convirtió en el futbolista de mayor edad en ganar ese galardón (33 años y 197 días), un hito reconocido por la propia competición y por Guinness World Records, y añadió a su palmarés la FA Cup y la Community Shield en 2021.

Su fidelidad quedó patente en 2016, cuando, tras proclamarse campeón, rechazó ofertas de clubes de mayor presupuesto, entre ellos el Arsenal, para mantenerse como pieza fundamental en el Leicester, a pesar de que muchos de sus compañeros como N’Golo Kanté o Riyad Mahrez optaron por marcharse.

Más recientemente, tras el descenso de 2023, permaneció en el club y fue clave en el ascenso inmediato, al proclamarse máximo goleador del Leicester en la Championship (Segunda División inglesa) 2023-2024 con 18 tantos.

A sus 38 años, Vardy sigue evaluando opciones mientras el mercado entra en su recta final y, por ahora, se mantiene como agente libre, con su futuro inmediato todavía en el aire.