Italia recupera el sueño mundialista: camino de los playoffs queda al alcance de los ‘azzurri’

Italia, cuatro veces campeona mundial, se enfrentará a Irlanda del Norte en las semifinales de la repesca europea para la Copa del Mundo de 2026, tras el sorteo celebrado el 20 de noviembre en Zúrich.

Si el cuadro ‘azzurro’ supera ese partido el 26 de marzo del próximo año, se enfrentará al ganador de la semifinal de Gales contra Bosnia-Herzegovina cinco días después.

Los italianos esperarán evitar la dolorosa eliminación que sufrieron en la repesca para la fase final de 2022 en Qatar, y clasificar a una Copa del Mundo por primera vez desde Brasil 2014.

En otros enfrentamientos llamativos, la Ucrania devastada por la guerra se enfrentará a una selección sueca repleta de estrellas, en la que podrían participar el delantero del Liverpool Alexander Isak y el del Arsenal Viktor Gyokeres.

Si los ucranianos superan a los suecos, se enfrentarán al ganador del partido de Polonia contra Albania por un lugar en la fase final en Estados Unidos, México y Canadá.

La República de Irlanda, que llegó a la repesca gracias a un gol de Troy Parrott en los últimos minutos que le dio la victoria por 3-2 en Hungría el 16 de noviembre, deberá viajar a la República Checa.

El ganador de ese partido recibirá al vencedor de la semifinal entre Dinamarca y Macedonia del Norte.

Turquía se enfrentará a Rumanía, que fue una sorpresa al llegar a cuartos de final la última vez que se disputó el torneo en Estados Unidos, en 1994.

El ganador de ese partido se medirá a Eslovaquia o Kosovo, que aspiran a clasificarse para un Mundial por primera vez en su historia.

Así se jugarán las plazas intercontinentales

En las eliminatorias intercontinentales, Nueva Caledonia, que también busca un cupo inédito, chocará con Jamaica por el derecho a enfrentarse a la República Democrática del Congo, que es cabeza de serie.

Bolivia, por su parte, será rival de Surinam, otro país que busca su primera participación en la máxima competición futbolística, y el ganador se enfrentará a Irak en un partido decisivo.