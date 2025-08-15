Isak mantiene su deseo de irse

El sueco Alexander Isak mantiene su deseo de marcharse del Newcastle United antes de que cierre el mercado veraniego, con el Liverpool como la opción favorita para un traspaso que superaría de largo los 100 millones de euros.

Eddie Howe, técnico del Newcastle, confirmó este viernes en rueda de prensa que la situación del delantero “no ha cambiado” y que esta está “bastante clara”.

“No ha habido ningún cambio. Toda mi concentración está en el partido contra el Aston Villa de mañana. La situación de Isak ha estado bastante clara durante bastante tiempo y va a seguir siendo así”, dijo Howe, que incidió en la gran relación que tiene con el atacante y en cómo él y todo el mundo en el Newcastle han contribuido a que mejore.

“No creo que Isak lo hubiese hecho tan bien sin todo eso, sin sus compañeros, sin los aficionados, y él lo sabe, es una persona muy inteligente”, indicó.

Howe no confirmó si Isak estará disponible este sábado para el debut en la Premier League contra el Aston Villa, pero todo hace indicar que el jugador no será convocado, después de haberse perdido toda la pretemporada, no haber viajado a Asia para dos amistosos y haberse entrenado en solitario en las instalaciones de la Real Sociedad.

“Quiero que juegue y quiero que entrene, pero los detalles de nuestras conversaciones se van a mantener en privado”, finalizó Howe.